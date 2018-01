Mihai Bordeianu a ajuns la CFR Cluj

« Alte stiri din categoria Sport

Mihai Bordeianu a ajuns la un acord cu CFR Cluj, semnând un contract valabil pe trei ani de zile cu liderul României.

Ardelenii au plătit suma cerută de botoşăneni, aproximativ 200.000 de euro, şi l-au luat pe mijlocaşul de 26 de ani, acesta urmând a face deplasarea cu lotul CFR-ului pentru cantonamentul din Valencia (Spania) unde ardelenii se vor afla de pe 12 ianuarie până pe 29 ianuarie.

Botoşăneanul a spus că transferul la CFR Cluj este un vis devenit realitate şi a mărturisit că are aspiraţii mari la ardeleni. „Acest transfer este pentru mine un vis devenit realitate. Dacă în urmă cu puţin timp nu îndrăzneam să visez la o echipă ca CFR Cluj, constanţa în evoluţii, munca pe care am depus-o şi seriozitatea în pregătire m-au adus în atenţia lor. Sunt fericit că am ajuns la CFR Cluj. Am semnat pe trei ani, iar ca obiective imediate îmi propun câştigarea campionatului şi accederea în grupele Ligii Campionilor”, a declarat Mihai Bordeianu.

Fotbalistul cota de site-ul de specialitate transfermarkt.de la 400.000 de euro a afirmat că îşi doreşte să se confrunte cu FC Botoşani în play-off şi a spus că gruparea locală a reuşit transferuri importante şi a devenit o pretendentă clară la play-off. „La Botoşani în această iarnă s-au întâmplat lucruri frumoase. Prin transferurile care s-au făcut s-a ridicat nivelul grupului, a crescut valoarea lotului şi eu cred că băieţii se vor califica 100% în play-off. Visul meu este ca CFR-ul să câştige titlul şi FC Botoşani să câştige Cupa României şi să se califice şi în play-off”, a adăugat Mihai Bordeianu.

În acest sezon mijlocaşul de 26 de ani a fost un pion important în angrenajul lui Costel Enache bifând 18 din cele 22 de jocuri susţinute de de FC Botoşani în campionat. În total, Bordeianu a strâns 1469 de minute marcând şi un gol.

- Cristian PRISACARIU

cprisacariu@monitorulbt.ro