Târnovan şi Elek, puşi pe liber

FC Botoşani s-a mai despărţit ieri de încă doi jucători. Oficialii FC Botoşani i-a anunţat pe atacanţii Alexandru Târnovan şi Róbert Elek că nu mai intră în planurile conducerii tehnice a echipei. Cei doi jucători şi-au reziliat pe cale amiabilă contractele cu gruparea locală urmând a semna din postura de jucători liberi de contract cu alte formaţii. „Nu ştiu ce voi face mai departe. Voi vedea. Deocamdată mă bucur că m-am refăcut din punct de vedere medical şi că indiferent de echipa cu care mă voi înţelege voi putea prinde toată pregătirea de iarnă. Deocamdată mă duc acasă, urmând în cel mai scurt timp să mă decid asupra viitorului meu”, a declarat Róbert Elek.

Cu cei doi numărul jucătorilor pe care a mizat Costel Enache în acest sezon dar care nu se vor mai regăsi în lotul echipei pentru a doua parte a campionatului a ajuns la şase, FC Botoşani despărţindu-se şi de: Benjamin Kuku (împrumutat până în vară la Sepsi Sf. Gheorghe), Daniel Popa (repatriat de Dinamo), Laurenţiu Buş (transferat la Astra Giurgiu) şi Mihai Bordeianu (CFR Cluj).

Oficialii FC Botoşani au anunţat că lotul echipei va fi format din 24-25 de jucători. „În momentul de faţă, lotul este de 24 de jucători, cu tot cu juniorul Piftor. Esteban şi Rodriguez vor rămâne în lot şi vor merge în cantonamentul din Turcia. Sunt foarte mulţumit de tot ce s-a întâmplat iarna aceasta, am vândut jucători, am adus jucători buni. Este prima dată în istoria clubului când abordăm un cantonamentul cu tot lotul. Eu zic că suntem acoperiţi pe toate compartimentele. Am încredere în Costel Enache că va face o pregătire bună şi vom arăta bine în prima etapă cu Juventus”, a declarat Cornel Şfaiţer, preşedintele de onoare aş FC Botoşani.