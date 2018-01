Acsinte: "Am venit aici pentru a face performanÅ£Äƒ"

« Alte stiri din categoria Sport

Florin Acsinte a declarat că a semnat un acord cu FC Botoşani valabil pe doi ani şi jumătate, dar a spus că nu exclude să-şi prelungească înţelegerea şi să se retragă din fotbal de la Botoşani. „Mă bucur că am revenit. Am revenit cu gânduri mari, de a face performanţă. Mai recent am făcut performanţă şa Voluntari şi îmi doresc foarte mult ca şi această echipă să facă mult mai mult. Are potenţial, jucători foarte buni, un staff foarte bun, conducători foarte buni. Sunt şanse foarte mari de a se face performanţă la FC Botoşani. Trebuie să fim concentraţi, nu trebuie să ne credem în play-off. E o şansă foarte mare să acceadă în play-off. Vreau ca suporterii să ştie că am venit aici pentru a face performanţă”, a declarat Florin Acsinte, la prezentarea oficială.