FC Botoşani şi-a prezentat achiziţiile

FC Botoşani şi-a prezentat ieri în cadrul unei conferinţe de presă noile achiziţii. Rând pe rând, Florin Acsinte, Cătălin Golofca, Bojan Golubović, Vlad Achim şi Mircea Axente şi-au prezentat obiectivele pe care le au la gruparea locală. Cu toţii, nou-veniţii au spus că cred în calificarea în premieră a FC Botoşani în play-off şi şi-au arătat încrederea în şansele echipei de a ajunge cât mai sus în Cupa României, FC Botoşani fiind calificată în sferturile de finală ale ediţiei din acest an a competiţiei unde va da piept cu CSM Poli Iaşi, partida urmând a se disputa pe „Municipal”.

Tehnicianul FC Botoşani, Costel Enache a ţinut să mulţumească conducerii clubului că i-a îndeplinit dorinţa de a avea la startul pregătirii centralizate tot lotul. Antrenorul a oprit 25 de jucători în lotul pentru partea a doua a campionatului şi spune că se bazează pe fiecare dintre ei afirmând că nimeni nu este titular de drept cum de altfel niciunul dintre elevii săi nu este condamnat la statutul de rezervă pentru restul sezonului. „Nu avem în organigrama noastră titular şi rezerve. Avem jucători pe care ne bazăm. Fiecare dintre jucători reprezintă o soluţie pentru noi. Depinde de ei şi de strategia de joc”, a adăugat antrenorul.

Marian Târşa, trimis la Clinceni

Cornel Şfaiţer, preşedintele de onoare al FC Botoşani, a declarat că Marian Târşa avea şanse mici de a juca în a doua parte a sezonului şi a preferat să-l împrumute la Clinceni unde poate evolua etapă de etapă. „Târşa este împrumutat. El va merge la Clinceni. Am discutat cu el, a vrut să meargă. Are nevoie de jocuri. În prima parte a campionatului a avut şi neşansa de a se accidenta. A demonstrat că merită să rămână la FC Botoşani. El are nevoie de jocuri, iar din vară ne vom baza pe el. Merge la Clinceni unde este o bază bună de pregătire, un antrenor tânăr. Cu ceilalţi jucători am reziliat contractele. Ne interesează doar tineri de perspectivă. O să mă ocup personal de lucrul acesta”, a spus Şfaiţer.

Costel Enache s-a arătat 100% mulţumit de transferuri şi de lotul pe care se va baza pentru partea a doua a sezonului şi a menţionat că îşi doreşte ca echipa să facă o pregătire foarte bună în cantonamentul din Antalya unde FC Botoşani va pleca în cursul acestei dimineţi.

