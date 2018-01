Buzărnescu face istorie în Tasmania

« Alte stiri din categoria Sport

Jucătoarea română de tenis Mihaela Buzărnescu s-a calificat, ieri, în finala turneului WTA de la Hobart (Australia), dotat cu premii totale de 226.750 dolari, după ce a învins-o în penultimul act pe ucraineanca Lesia Ţurenko, în două seturi, cu 6-2, 6-2.

Mihaela, care are doctorat în sport, a dominat clar meciul cu Ţurenko (28 de ani, 43 WTA), a cincea favorită, câştigând după o oră şi 23 de minute de joc, întrerupt pentru scurt timp în două rânduri din cauza picăturilor de ploaie. Românca a condus cu 2-0 şi a ratat două mingi de 3-0, după care a fost egalată, 2-2. Buzărnescu a preluat din nou controlul jocului şi a încheiat primul set cu 6-2, după 44 de minute.

În setul secund, Ţurenko a luat primul ghem, dar apoi Buzărnescu a reuşit să câştige cinci ghemuri la rând. Ucraineanca şi-a mai făcut serviciul o dată, dar apoi românca a încheiat conturile, cu 6-2.

Buzărnescu şi-a asigurat un cec de 21.400 dolari şi 180 de puncte WTA, iar în ultimul act o va înfrunta pe belgianca Elise Mertens (22 de ani, 36 WTA), a doua favorită şi deţinătoarea titlului. Mertens a trecut în cealaltă semifinală de britanica Heather Watson cu 6-4, 1-6, 6-2.

La Hobart, Mihaela Buzărnescu (29 de ani), numărul 57 mondial, a reuşit cea mai bună performanţă a carierei, după ce în urmă cu un an ocupa locul 540 în clasamentul WTA. Cea mai bună performanţă a Mihaelei până acum era o semifinală la Linz, anul trecut Vizibil emoţionată, românca a recunoscut că performanţele din ultimul an au surprins-o şi pe ea: „Nu m-am gândit niciodată că se va întâmpla aşa ceva. Nici măcar pe aproape. Nici măcar nu visam noaptea la aşa ceva. Ţin minte că anul trecut când am fost în calificări la Australian Open am visat noaptea că voi ajunge pe tabloul principal şi voi trece de primul tur, dar bineînţeles că asta nu s-a întâmplat. De obicei când visezi asemenea lucruri noaptea nu se întâmplă niciodată. Familia mea m-a susţinut întotdeauna, prietenii şi apropiaţii la fel. Mama şi tata credeau că la un moment dat în viaţă voi reuşi, dar eu nu credeam că se va întâmpla asta ţinând cont de toate accidentările pe care le-am avut. Dar au făcut ei asta pentru mine”, a precizat jucătoarea noastră la finalul partidei. În acest an, în primul tur la Australian Open, primul turneu de Mare Şlem al anului, care va debuta luni la Melbourne, Mihaela Buzărnescu va avea o misiune imposibilă. Ea o va avea ca adversară pe daneza Caroline Wozniacki, a doua favorită a turneului.