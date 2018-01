FC Botoşani se antrenează în Turcia

« Alte stiri din categoria Sport

FC Botoşani a plecat ieri în Turcia unde va susţine cantonamentul centralizat până pe 24 ianuarie. Lotul FC Botoşani va fi cantonat la Bellis, un hotel de cinci stele situat în Belek, deschis în urmă cu aproximativ cinci ani.

Hotelul Bellis este situat pe un domeniu întins, înconjurat de pini, cu cinci piscine în aer liber, parc acvatic, piscină interioară şi plajă privată la Marea Mediterană.

În puţinul timp liber pe care îl vor avea pentru relaxare, Enache pregătindu-le elevilor săi un program spartan cu câte două antrenamente pe zi, excepţie făcând cele patru zile în care FC Botoşani va susţine cele patru partide de verificare, zile în care vor susţine doar un antrenament dimineaţa, elevii lui Costel Enache se vor putea relaxa şi la „Zoopark” sau în centrul de echitaţie cu cai şi ponei.

Pe lângă acestea botoşănenii vor avea beneficia în toată această perioadă terenuri de antrenament şi condiţii de refacere la cele mai înalte standarde.

La plecarea în cantonamentul din Turcia, Costel Enache a declarat că va încerca, în puţinul timp pe care îl are la dispoziţie până la debutul sezonului competiţional, să cristalizeze o formulă ideală, afirmând că nu mai are timp de experimente. „Cred că suntem bine în acest moment. Sperăm să fie un cantonament reuşit, să avem parte de vreme bună şi să putem să ne facem treaba. Lucrurile se desfăşoară într-o viteză mare, ştim pe cine ne bazăm, ştim programul foarte bine şi putem face o treabă eficientă. Plecăm cu 25 de jucători în cantonament, 22 de jucători de câmp şi trei portari. Avem cinci jucători noi care au semnat cu FC Botoşani, sunt şi câţiva jucători care au plecat. Strategia noastră a fost ca în momentul în care plecăm în cantonament să avem cristalizat un lot. Nu mai avem timp de experimente, de schimbări în cadrul lotului. În trei săptămâni jucăm în campionat. Nu simt o presiune, simt o responsabilitate. E un început de an, o etapă din acest campionat şi sunt optimist”, a declarat Costel Enache.