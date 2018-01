FC Botoşani, în faţa primului amical

« Alte stiri din categoria Sport

FC Botoşani va susţine astăzi, de la ora 17:00, primul meci amical din acest an. Echipa pregătită de Costel Enache va da piept în cantonamentul din Turcia, în care se află de pe 12 ianuarie, cu ruşii de la Baltika Kaliningrad, formaţie care se află pe locul 6 după 25 de runde în Liga a II-a din Rusia.

În dimineaţa meciului, elevii lui Costel Enache vor avea parte de un antrenament intens, tehnicianul pregătind în acest cantonament un program spartan cu câte două antrenamente zilnice, excepţie făcând zilele în care echipa are programate meciuri de verificare.

Costel Enache s-a declarat mulţumit de felul în care elevii săi răspund cerinţelor sale şi de condiţiile de care echipa beneficiază în stabilimentul de la Bellis. „Până acum totul decurge conform graficului. Mâine (n.r. - astăzi) avem şi primul meci şi sperăm într-un test reuşit. Încă o dată repet: e foarte important că am plecat la drum cu tot lotul. Strategia noastră a fost ca în momentul în care plecăm în cantonament să avem cristalizat un lot. Aşa cum am mai spus-o, nu mai avem timp de experimente, de schimbări în cadrul lotului. În trei săptămâni jucăm în campionat. Nu simt o presiune, simt o responsabilitate. E un început de an, o etapă din acest campionat şi sunt optimist”, a declarat Costel Enache, antrenorul principal al FC Botoşani.

Referindu-se la şansele echipei de a-şi păstra locul în clasament şi după cele patru etape care mai sunt de disputat din acest sezon regulat, Costel Enache a spus că elevii săi au forţa de a îndeplini acest obiectiv şi de a accede în play-off, însă le-a transmis acestora că nu le va fi deloc uşor. „Nu suntem siguri de play-off. Am spus-o şi când eram într-o poziţie mult mai bună decât cea de astăzi. Depindem de noi, suntem într-o situaţie pe care ne-am creat-o şi care ne obligă să o ducem până la capăt. Avem şansele noastre, şanse destul de bune. Sub nicio formă nu consider că obiectivul este uşor de îndeplinit. Avantajul nostru este că nu depindem de nimeni, că nu suntem decât la mâna noastră”, a conchis Enache.