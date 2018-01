Halep nu se considerÄƒ favoritÄƒ la Australian Open

« Alte stiri din categoria Sport

Simona Halep va participa pentru prima oară în postură de lider mondial la un turneu de Mare Şlem. Totuşi, românca de 26 de ani susţine că nu porneşte cu prima şansă la Australian Open. „Nu pot spune că simt că sunt favorită la câştigarea turneului. Toată lumea din Top 10 are această şansă. Toate pot câştiga acest titlu. Am şansa mea. Voi lupta şi voi crede în ea”, a spus Simona Halep, într-un interviu acordat pentru WTA.

Din declaraţiile româncei putem deduce că experienţa va fi un factor cheie la Antipozi. Şi dintr-un punct de vedere, toate jucătoarele din Top 10 pornesc de la zero: niciuna dintre ele nu s-a impus la Australian Open. Totuşi, dacă vorbim de turnee de Mare Şlem adjudecate, Venus Williams are şapte trofee (cinci la Wimbledon şi două la US Open), dar şi două finale la Melbourne (2003, 2017).

afară de Venus, Garbiñe Muguruza şi Jelena Ostapenko sunt celelalte două sportive din Top 10 care au pus mâna pe un trofeu acordat la un Mare Şlem.

Lider în clasamentul WTA şi principalul cap de serie la Australian Open, Simona Halep a avut parte de o tragere la sorţi cu ghinion la primul Mare Şlem al anului. Cu toate astea, jucătoarea noastră este considerată de majoritatea caselor de pariuri principala favorită la câştigarea turneului. Majoritatea bookmakerilor i-au acordat sportivei noastre cota 8,00 la victoria finală, iar în unele cazuri cota 8,50. Următoarea, în topul favoritelor, este Karolina Pliskova, jucătoare aflată pe jumătatea de tablou a Simonei Halep. Interesant este că Halep o poate întâlni pe Pliskova în sferturile de finală, iar învingătoarea dintre cele două ar putea juca împotriva Muguruzei în semifinale.

Din cealaltă parte a tabloului, cele mai mari şanse să câştige trofeul le are, în opinia caselor de pariuri, Elina Svitolina, care a primit cota 9,00. Ucraineanca este urmată de Caroline Wozniacki.