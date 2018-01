Moruţan nu se teme de FCSB şi de Becali

« Alte stiri din categoria Sport

Olimpiu Moruţan a semnat cu FCSB în decembrie, dar abia din vară se va alătura lotului coordonat de către Nicolae Dică. Mijlocaşul va mai evolua până la finalul sezonului în tricoul FC Botoşani, dar nu va avea drept de joc contra „roş-albaştrilor”, deşi şi-ar fi dorit asta. Aflat în cantonament, în Antalya, fotbalistul a vorbit, pentru prima dată, mai pe larg despre noua provocare a carierei sale. „Vreau să demonstrez că sunt fotbalist bun şi că n-am fost luat de Steaua doar pentru a îndeplini dorinţa cuiva. Vreau să muncesc şi să arăt că sunt un băiat bun. Nu m-am gândit la ce presiunea va fi asupra mea. Normal este să-mi fac treaba până la vară la FC Botoşani, să dau totul pentru echipa mea şi să arată că sunt fotbalist”, a spus Moruţan, într-un interviu acordat „Gazetei Sporturilor”.

Internaţionalul, care are stipulată în contract o clauză de reziliere, în valoare de 70 de milioane de euro, a mai spus că n-a apucat să vorbească prea mult cu Golofca, dar nu se teme că va plăti şi el tribut pentru „tentaţiile” Capitalei. „N-am vorbit detalii cu Golofca despre Steaua, doar mi-a spus că voi întâlni un grup frumos, unit, dar fiecare se integrează diferit. Eu vreau să mă gândesc exclusiv doar la fotbal, pentru că la vârsta mea trebuie să fiu focusat numai pe carieră. Nu mă sperie Bucureştiul, dimpotrivă. Vreau să vin să demonstrez că sunt mai bun de la zi la alta”, a mai spus Moruţan, care a continuat: „Dar, eu ţin cu Steaua şi îmi doresc să câştige campionatul”.

Moruţan a fost invitat la un exerciţiu de imaginaţie şi a fost întrebat dacă este conştient de faptul că va fi mereu supus presiunii exercitate din partea patronului Gigi Becali. „Dacă o să-mi fac treaba pe teren, n-o să am probleme cu dânsul. Da, vor mai fi şi meciuri proaste şi o să încerc să nu am treabă cu ce spune domnul Gigi Becali, să mă concentrez doar la fotbal. Trebuie să fiu conştient că vin la cea mai mare echipă din România”, a conchis Moruţan.