Înfrânţi la primul meci din 2018

FC Botoşani a debutat cu stângul în turneul de pregătire, pe care îl susţine în această perioadă la Belek (Antalya). Echipa pregătită de Costel Enache a cedat, scor 2-1 (2-0), jocul susţinut împotriva celor de la Baltika Kaliningrad, echipă aflată pe locul 6 în Liga a II-a din Rusia.

Tehnicianul Costel Enache a început partida cu o echipă de rezerve sau care nu au evoluat deloc anul trecut, precum: Pap, Rodriguez, Piftor sau Chitoşcă. Acest lucru s-a reflectat în prestaţia echipei, ruşii reuşind să se desprindă la două goluri pe finalul reprizei prin reuşitele semnate de Aleksandr Kasyan (min. 38) şi Victor Svezhov (min. 44).

În al doilea mitan, Costel Enache a rulat tot lotul, iar jocul botoşănenilor s-a îmbunătăţit simţitor. Dumitraş şi-a trecut în cont o bară, execuţia acestuia anunţând golul marcat în primul minut de prelungire de Olimpiu Moruţan. Reuşita decarului botoşănean nu a fost suficientă pentru ca gruparea locală să evite prima înfrângere din 2018.

În meciul de ieri Costel Enache a mizat din primul minut pe formula: Pap - Unguruşan, Burcă, Tincu, Acsinte - Cucu, Rodriguez - Roman, Piftor, Chitoşcă - Axente. În partea a doua au intrat toţi jucătorii din lot. Următorul meci amical este programat miercuri, de la ora 17:00, împotriva liderului campionatului bulgar, Ludogoreţ Razgrad. La acest meci şi-a anunţat prezenţa şi acţionarii echipei botoşănene.

Cornel Şfaiţer, preşedintele de onoare al echipei, a declarat aseară că rezultatele din meciurile amicale trebuie trecute în plan secund şi că important este ca echipa să facă o pregătire bună şi ca tehnicianul să găsească formula câştigătoare pentru cele patru partide din sezonul regulat al Ligii I.

„Am încredere în Costel Enache şi în staff-ul tehnic că vor pregăti bine cele patru «finale». Juventus Bucureşti are mulţi jucători noi, cu dorinţă de afirmare şi care vor să rămână în Liga I. Şi Gaz Metan va avea foarte mulţi jucători noi. Mi-aş dori să ne calificăm în play-off înaintea meciului cu Gaz Metan. La prima vedere, toată lumea spune că FC Botoşani are un program mai uşor, dar nu cred că este aşa. Eu zic că se vor echilibra valorile şi îmi doresc să fie terenuri practicabile şi să ne putem face jocul nostru, să nu avem surpriza de astă iarnă când am jucat cu Craiova pe un teren greu”, a conchis Cornel Şfaiţer.