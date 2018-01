Irina Begu, singura victorie românească la Antipozi

« Alte stiri din categoria Sport

Jucătoarea română de tenis Irina Begu s-a calificat în runda a doua a turneului Australian Open, primul de Mare Şlem al anului, după ce a învins-o, ieri, pe rusoaica Ekaterina Makarova, cap de serie 31, cu 3-6, 6-4, 8-6. Irina Begu (27 de ani, 40 WTA) s-a impus la capătul unui meci care a durat trei ore şi un minut. Fiecare jucătoare a avut câte doi aşi şi cinci duble greşeli, Makarova a avut mai multe lovituri direct câştigătoare (30-22), dar a comis şi mai multe erori neforţate.

Irina Begu a avut o revenire de senzaţie după ce a pierdut primul set, iar în cel de-al doilea a fost condusă cu 0-4 .„Puteam, bineînţeles, să pierd acest meci, a fost set şi 4-0 pentru ea, dar eu am crezut că pot să întorc acest meci. Chiar dacă m-a condus, începând cu setul al doilea am simţit că eram acolo. Am jucat mult mai bine, însă nu se lega. Totuşi, am început să fiu mai agresivă, să încerc să conduc eu jocul, să nu o las pe ea, să alternez un pic, să iau mingea mai repede, să am variaţie în joc. Abia de la 4-0 am început să câştig game-uri, după care eu zic că am făcut un meci foarte bun, am dat tot ce am putut şi mă bucur foarte mult că am putut să câştig”, a povestit Begu pentru treizecizero.ro.

Românca a anunţat că are ambiţii mari. „Îmi doresc să intru în primele 20 de jucătoare şi să fac un sfert de finală la un Mare Şlem”, îşi propune Begu.

Românca are acum 2-1 în meciurile directe cu Makarova (29 ani, 33 WTA). Begu a câştigat cu 6-4, 6-4 în 2014 în optimi la Moscova, iar Makarova a învins în 2015 în sferturi la Washington, cu 6-4, 2-6, 6-1.

Românca şi-a asigurat un cec de 80.000 de dolari australieni şi 70 de puncte WTA. În turul secund, Begu o va înfrunta pe croata Petra Martic, victorioasă cu 7-6 (5), 6-3. Martic a obţinut victoria, cu 6-4, 4-6, 6-3 în singurul meci direct, din 2012, în Fed Cup, în Israel.

Niculescu a părăsit terenul în lacrimi

Monica Niculescu (30 de ani, 85 WTA) a fost învinsă de germanca Mona Barthel (27 de ani, 52 WTA) într-o oră şi 49 minute. Mona Barthel s-a impus cu 6-4, 7-5, după o demonstraţie de forţă brută şi tenis agresiv, cu 36 de lovituri câştigătoare în cont (şi 42 de erori neforţate). Monica a luptat, a simţit că are o şansă, iar în momentul în care şi arbitrul parcă i-a refuzat câteva puncte, şi serviciul a trădat-o în cele mai grele momente (şase duble greşeli şi o minge de meci de apărat cu serviciul doi) - s-a lovit cu putere cu racheta în cap, strigând - „nu mai pot”.

Barthel are 3-1 la meciurile directe acum, după ce s-a mai impus în 2013 în primul tur la Wimbledon, cu 6-3, 4-6, 7-5, şi în 2014, în optimi la Luxemburg, cu 0-6, 7-5, 6-3. Monica a învins în 2014 la Hobart, în optimi, cu 7-6 (5), 6-1.

Niculescu va primi pentru participare un cec de 50.000 de dolari australieni şi 10 puncte WTA.

Buzărnescu nu a avut nicio şansă

Jucătoarea română de tenis Mihaela Buzărnescu a fost învinsă de daneza Caroline Wozniacki, a doua favorită, cu 6-2, 6-3. Wozniacki (27 de ani), numărul doi mondial, s-a impus după o oră şi 11 minute. Daneza a condus cu 2-0, dar Mihaela a reuşit să restabilească egalitatea, 2-2, însă după aceea Wozniacki a câştigat patru ghemuri la rând şi setul, pe fondul numeroaselor greşeli comise de Buzărnescu.

Wozniacki a condus cu 2-0 şi în actul secund, însă Buzărnescu a lăsat impresia că poate întoarce jocul după ce a luat trei ghemuri la rând. Buzărnescu a servit pentru 4-2, dar daneza a reuşit break-ul iar meciul a reintrat în făgaşul de până atunci, a doua favorită adunând punct după punct, pentru 6-3.

Mihaela Buzărnescu (29 de ani, 44 WTA), prezentă în premieră pe tablou principal la Australian Open, a mai fost învinsă de Caroline Wozniacki şi în primul tur la US Open, anul trecut, cu 6-1, 7-5.

Buzărnescu, finalistă sâmbătă la Hobart, va primi pentru participare 50.000 de dolari australieni şi 10 puncte WTA.

Copil învins categoric de Simon

Tenismanul român Marius Copil a fost învins de francezul Gilles Simon, cu 7-5, 6-4, 6-3. Simon, care a cucerind deja un titlu în 2018, la Pune (India), s-a impus după două ore şi un minut, timp în care a controlat aproape tot timpul jocul. Copil nu a condus niciun moment pe tabela de marcaj.

Românul a avut 12 aşi, a comis două duble greşeli şi a avut mai multe lovituri direct câştigătoare decât adversarul (40-18), dar a şi greşit mai mult.

Copil (27 de ani, 92 ATP) câştigase singura sa confruntare de până acum cu Simon (33 de ani, 57 ATP), în 2014, la Brisbane, cu 7-5, 6-3, în optimi.

La ediţia de anul trecut, Copil a pierdut în calificări.

Pentru participare, jucătorul arădean s-a ales cu 50.000 de dolari australieni şi cu 10 puncte ATP.