Ronald Gavril, pregătit să devină campion mondial

Ronald Gavril, care va lupta pentru titlul mondial WBC la categoria supermijlocie, pe data de 17 februarie, a declarat că ştie ce să facă pentru a fi mai bun decât David Benavidez în acest meci. „Nu cred că el (n.r. - Benavidez) a fost aşa de bun cum spunea lumea înaintea primului nostru meci. Nu a boxat cu luptători adevăraţi şi s-a văzut ce s-a întâmplat când a întâlnit unul. Sunt optimist înaintea acestei revanşe. Vreau să îi mulţumesc lui David Benavidez pentru că a fost de acord cu mine. Am crezut că am câştigat primul meci şi atunci am ştiut imediat că vreau revanşa. Am meritat acest lucru. Am învăţat mult din primul meci. Ştiu ce am de făcut să fiu mai bun de data aceasta. Strategia va fi ajustată şi voi munci şi mai mult pentru a fi pregătit. Lucrez să fiu cât de bun pot fi mental şi fizic”, a declarat Ronald „The Thrill” Gavril presei americane, la Los Angeles, cu prilejul primei întâlniri înaintea meciului din februarie.

În septembrie, Ronald Gavril a fost învins la puncte de David Benavidez, în meci pentru titlul mondial WBC la categoria supermijlocie, într-o gală desfăşurată la Las Vegas. Benavidez (20 ani în acel moment) a fost văzut învingător de doi arbitri-judecători, cu 116-111 şi 117-111, în timp ce Gavril (care l-a trimis la podea pe american în ultima rundă) a fost creditat ca învingător de altul, cu 116-111. „El este un boxer care are încă multe lucruri de învăţat. Acum el e campionul, dar trebuie să fiu pregătit. Nu va fi un meci uşor pentru el. Îl voi răni şi voi câştiga. Pot face lucrurile mult mai bine ca în primul meci. Am demonstrat că am calităţi în primul meci şi voi fi mai bun pentru a învinge. Acum nu mă gândesc decât la David Benavidez. Pun totul în acest meci revanşă, pentru a lua centura de campion. Când voi câştiga, restul va veni de la sine”, a conchis Ronald Gavril.

Revanşa dintre Ronald „The Thrill” Gavril şi David Benavidez va avea loc pe 17 februarie, la Mandalay Bay Events Center din Las Vegas.

În septembrie, David Benavidez a obţinut a 19-a sa victorie la profesionişti din tot atâtea meciuri (17 KO), devenind cel mai tânăr campion mondial din istorie la categoria supermijlocie, dar şi cel mai tânăr campion mondial la zi, indiferent de categorie.

Gavril (31 de ani) a suferit a doua sa înfrângere la profesionişti, având 18 victorii (14 KO).

Titlul WBC la supermijlocie fusese lăsat vacant de Badou Jack, colegul lui Gavril la Mayweather Promotions, care a urcat în categorie.

Ronald Gavril a ratat şansa de a deveni al cincilea boxer român campion mondial la profesionişti, după Mihai Leu, Leonard Doroftei, Lucian Bute şi Adrian Diaconu.