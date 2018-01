Emoţii pentru Simona Halep

« Alte stiri din categoria Sport

Jucătoarea română de tenis Simona Halep, numărul unu mondial, s-a calificat cu ceva emoţii în runda a doua a turneului Australian Open, ieri, la Melbourne, după ce a trecut de australianca Destanee Aiava cu 7-6 (5), 6-1.

Halep (26 de ani), care anul trecut nu a reuşit să treacă de primul tur la cel dintâi turneu de Mare Şlem al anului, a obţinut victoria după o oră şi 51 de minute de joc în faţa unei adversare de 17 ani, care ocupă locul 193 în clasamentul mondial.

Primul set a fost complicat pentru Halep, care a reuşit să se impună abia in tiebreak. Românca a câştigat primul ghem, pe serviciul adversarei, dar apoi a pierdut trei la rând. Aiava s-a desprins apoi la 5-2, moment în care a cerut intervenţia medicului. Pauza a fost de bun augur pentru Halep, care şi-a revenit şi a recuperat terenul pierdut, restabilind egalitatea, 5-5. Cele două au ajuns apoi în tiebreak, unde Aiava a condus cu 2-0 şi 3-1, dar Halep a făcut patru puncte la rând şi a prelat controlul, câştigând cu 7-5.

Halep a început cu dreptul şi setul al doilea, a luat primul ghem, dar în ghemul al doilea, la 30-30, a alunecat şi s-a accidentat la gleznă. După ce a primit îngrijiri, liderul mondial a putut continua, a făcut break, iar apoi şi l-a consolidat (3-0). Simona a jucat în continuare exact, fără să forţeze, a profitat la maximum de erorile adversarei şi a încheiat setul cu 6-1.

Duel cu Bouchard

Halep şi-a asigurat 80.000 de dolari australieni şi 70 de puncte WTA, urmând să joace în turul secund cu Eugenie Bouchard (Canada), care a dispus de franţuzoaica Oceane Dodin cu 6-3, 7-6 (5). Bouchard a pus capăt unei serii de şase înfrângeri consecutive, precedenta victorie datând din luna august, când trecea de americanca Lauren Davis cu 6-1, 6-3, în primul tur la New Haven.

Halep are 2-1 în duelurile directe cu Bouchard (23 de ani, 112 WTA), după succesele din 2014, în optimi la Indian Wells, cu 6-2, 1-6, 6-4, şi în în grupă la Turneul Campioanelor de la Singapore, cu 6-2, 6-3. Singura victorie a canadiencei a venit tot în 2014, în semifinale, la Wimbledon, cu 7-6 (5), 6-2. Cele două se pot întâlni din nou luna viitoare, la Cluj-Napoca, în Fed Cup.

Aprecieri pentru tânăra adversară

Simona Halep a declarat că meciul său de debut la Australian Open, cu tânăra Destanee Aiava, a fost unul foarte dificil şi a comparat-o pe australianca de 17 ani cu Serena Williams. „A fost un meci foarte dificil, ea (n.r. - Aiava) a jucat foarte bine, a lovit foarte tare mingea şi nu a fost simplu să am ritm la începutul partidei. Am revenit şi am crezut că pot câştiga şi am făcut tot ce am putut pentru asta. Am suferit o mică accidentare, nu ştiu cum este. Aştept să văd după recuperare, pentru că acum sunt încălzită şi nu simt”, a mai spus Halep.

Aiava, care a primit un wildcard după un turneu de calificare câştigat luna trecută, a demonstrat în primul set de ce e privită ca o mare speranţă a Australiei. Câteva lovituri în forţă ale australiencei au amintit de campioana en titre de la Melbourne, americanca Serena Williams. „Este foarte talentată, are forţă şi cred că va fi o jucătoare foarte bună. Seamănă puţin cu Serena, loveşte tare mingea, este o fată puternică şi cu siguranţă va fi bună în viitor”, a afirmat Simona Halep.