Federer s-a calificat fără probleme

Roger Federer, locul 2 ATP, l-a învins, ieri, cu scorul de 6-3, 6-4, 6-3, pe sportivul sloven Aljaž Bedene, locul 51 ATP, în primul tur al Australian Open. Deţinătorul trofeului s-a calificat după un meci care a durat aproape o oră şi 40 de minute. În faza următoare, Federer, de cinci ori campion la Melbourne, va evolua cu germanul Jan-Lennard Struff, locul 55 ATP.

În ciuda debutului consistent, Roger Federer nu se consideră favorit la câştigarea titlului. „Ţinând cont de vârsta pe care o am, nu vreau să exagerez în privinţa şanselor pe care le am de a câştiga pentru că eu cred că la 36 de ani nu mai pot fi considerat favorit. De aceea, în această etapă a carierei mele, privesc şi iau lucrurile mai relaxat. Cred că jucători ca Rafael Nadal, care a avut un an deosebit în 2017, sau Novak Đoković, cu şase titluri cucerite aici la Melbourne, pot fi consideraţi favoriţi”, a spus tenismanul elveţian, în prezent pe locul 2 ATP, care va juca pentru a 19-a oară la Australian Open unde va încerca să câştige al 20-lea titlu de Mare Şlem.

Pe de altă parte, el ar vrea ca jucătorii de tenis să fie „mai relaxaţi” în faţa presei şi să nu se comporte „ca nişte roboţi”. „Eu cred că le e frică de voi (n.r. - ziariştii), fiindcă se gândesc că în trecut au fost interpretaţi greşit. Puterea microfonului este ceva ciudat. Unii nu se simt în largul lor cu ea”, a declarat Federer după ce l-a învins în primul tur pe slovenul Aljaz Bedene (6-3, 6-4, 6-3). „Aş vrea ca mai mulţi să fie ei înşişi în faţa presei, mai relaxaţi, să nu le fie teamă că greşesc. Eu cred că unii jucători par puţin prea mult că sunt nişte roboţi. Aş vrea să nu fie crispaţi. Eu întotdeauna încerc să fiu astfel. Nu e întotdeauna uşor, dar încerc. Mi s-a putut întâmpla să spun nişte lucruri în plus, dar încerc să fiu onest. De cele mai multe ori asta mi-a fost de folos”, a spus tenismanul ce are în palmares 19 turnee de Mare Şlem.

Đoković a pierdut doar şapte game-uri

Într-un alt meci, Novak Đoković, locul 14 ATP şi cap de serie 14, a trecut de americanul Donald Young, locul 63 ATP, cu scorul de 6-1, 6-2, 6-4. Sextuplul câştigător al Australian Open, revenit după o accidentare care l-a ţinut multe luni departe de teren, va evolua în faza următoare cu francezul Gaël Monfils, locul 39 ATP.

Un alt jucător revenit după accidentare, elveţianul Stan Wawrinka, locul 8 ATP şi cap de serie nouă, a ajuns şi el în turul al doilea, după succesul înregistrat cu scorul de 6-3, 6-4, 2-6, 7-6 (2), cu lituanianul Ricardas Bernakis, locul 136 ATP. Câştigătorul ediţiei din 2014 va evolua în manşa a doua cu americanul Tennys Sandgren, locul 97 ATP.

Pe această parte de tablou, canadianul Miloš Raonić, locul 23 ATP şi cap de serie 22, a fost învins, cu scorul de 6-7 (5), 7-5, 6-4, 7-6 (4), de slovacul Lukáš Lacko, locul 86 ATP.

Tenismanul austriac Dominic Thiem, cap de serie cinci, s-a impus în minimum de seturi, 6-4, 6-4, 6-4 cu argentinianul Guido Pella. Şi argentinianul Juan Martin Del Potro (favorit 12) s-a impus în trei seturi în faţa americanului Francis Tiafoe, cu 6-3, 6-4, 6-3. În schimb, cehul Tomas Berdych (favorit 19) a pierdut un set în faţa tânărului australian Alex De Minaur, dar a reuşit să treacă de acesta, cu 6-3, 3-6, 6-0, 6-1.