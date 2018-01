Halep o demolează pe Bouchard

« Alte stiri din categoria Sport

Simona Halep, liderul mondial al momentul, s-a calificat, ieri, la Melbourne, în runda a treia a turneului Australian Open, primul de Mare Şlem al anului, după ce a învins-o fără drept de apel pe canadianca Eugenie Bouchard, cu 6-2, 6-2. Halep (26 de ani) a încheiat conturile cu Bouchard (23 de ani, 112 WTA) după doar 66 de minute, în care a controlat jocul de la un capăt la altul, în ciuda accidentării la gleznă suferite în primul tur.

Românca a început meciul cu un break, dar imediat şi-a pierdut serviciul. Halep a reuşit un nou break, după care a evoluat mai puţin crispat şi s-a desprins la 4-1. Bouchard a reuşit un nou break, dar liderul mondial l-a luat înapoi, iar apoi a încheiat setul cu 6-2, în 35 de minute.

Halep a început cu break şi actul secund, iar apoi Bouchard a reuşit să lege două ghemuri consecutive, făcându-şi în premieră serviciul în acest meci. Halep a egalat, a câştigat contra serviciului, iar apoi şi-a consolidat break-ul (4-2). Românca a făcut un nou break, a salvat o minge de 5-3 şi a încheiat setul al doilea (6-2) şi meciul.

Halep a reuşit un as, Bouchard doi, românca a făcut două duble greşeli, la fel şi jucătoarea canadiană, dar ambele servicii ale româncei au fost net mai bune (62%-45% la primul, 50%-25% la al doilea). Simona a transformat şapte din cele 14 mingi de break, iar Bouchard trei din cinci. Reprezentanta noastră a avut 16 lovituri direct câştigătoare, Bouchard 15, iar la erori neprovocate raportul a fost de 14-26.

Halep are acum 3-1 în duelurile directe cu Bouchard, după succesele din 2014, în optimi la Indian Wells, cu 6-2, 1-6, 6-4, şi în în grupă la Turneul Campioanelor de la Singapore, cu 6-2, 6-3. Singura victorie a canadiencei a venit tot în 2014, în semifinale, la Wimbledon, cu 7-6 (5), 6-2. Cele două se pot întâlni din nou luna viitoare, la Cluj-Napoca, în Fed Cup.

Simona Halep, care în ultimii doi ani nu a trecut de primul tur la Melbourne, şi-a asigurat un cec de 142.500 dolari australieni şi 130 de puncte WTA. „Mă simt bine pe acest teren (n.r. - Margaret Court Arena), în faţa spectatorilor care mă susţin, mă bucur foarte mult că pot juca în turul al treilea, doi ani la rând am pierdut în primul tur, iar acum vreau să mă bucur de timpul pe care îl petrec aici. Chiar dacă sunt puţin accidentată, am jucat bine şi m-am mişcat bine. Simt durerea la gleznă, dar nu m-am gândit la ea, am vrut să joc meciul şi să câştig. Cu siguranţă nu sunt la 100%”, a declarat Halep. Românca s-a referit şi la colaborarea sa cu antrenorul australian Darren Cahill: „Pot spune că şi eu sunt un pic australiană, pentru că lucrăm de trei ani şi facem o treabă excelentă. Îi mulţumesc pentru că am ajuns numărul unu mondial cu el, mulţumesc echipei mele. E o plăcere să vin să joc la el acasă şi vreau să îl fac mândru”.

Următoarea sa adversară va fi americana Lauren Davis (24 de ani, 76 WTA), care s-a impus în turul al doilea în faţa germancei Andrea Petkovic cu 4-6, 6-0, 6-0. „Nu am nimic de aşteptat. Nu ştiu cum va fi piciorul meu. Vreau să cred că am şansa mea şi cu siguranţă vor încerca totul. Voi da 100% pe teren ca să câştig meciul”, a concluzionat românca.

Halep a învins-o pe Davis în singurul lor meci direct, în 2013, în primul tur la Indian Wells, cu 6-2, 6-0.