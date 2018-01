Nicolae Stanciu a ajuns la Sparta Praga

« Alte stiri din categoria Sport

Nicolae Stanciu a semnat ieri cu Sparta Praga. Fotbalistul a ajuns la Praga unde a făcut mai multe teste, după care s-a înţeles cu cehii. El va primi tricoul cu numărul 10. După ce a fost cel mai scump transfer din Belgia (8,8 milioane de euro), Stanciu stabileşte un record şi în Cehia. Cinci milioane de euro este suma pe care Sparta Praga o va plăti pentru a-l avea pe Stanciu. La aceşti bani se mai adaugă alte patru milioane în funcţie de performanţele românului: goluri/meciuri în Liga Campionilor şi Liga Europa, plus trofee în Cehia în cei 3,5 ani de contract.

Ca şi la transferul la Anderlecht, Anamaria Prodan a fost impresarul care l-a reprezentat şi-a negociat pentru jucătorul român. „Salariul este foarte mare. Nicuşor va câştiga un milion, un milion şi ceva pe an. Dacă încasează şi bonusurile, câştigă mai mult decât de la Anderlecht. Are bonusuri de Liga Europa. Contractul este pe trei ani şi jumătate. Anderlecht are procente dacă Sparta îl vinde mai departe. Anderlecht păstrează 15%, din ce am înţeles eu. Antrenorul a avut cel mai puternic cuvânt, în secunda doi patronul şi-a dat acceptul şi în secunda trei au început negocierile. Erau şapte sau opt echipe, dar toate au vrut împrumut cu opţiune de cumpărare. Am vrut să mergem pe Bundesliga, dar Anderlecht a refuzat. Anderlecht nu a vrut să-l împrumute”, a spus Anamaria Prodan.

Nicolae Stanciu a mai avut câteva oferte tentante din zona arabă şi Turcia. Al Hilal, Al Wahda, Sivasspor, Beşiktaş, Kasimpaşa şi Bursaspor sunt formaţiile care l-au dorit pe Stanciu, dar acesta a preferat Sparta Praga după discuţia pe care a avut-o cu antrenorul Andrea Stramaccioni.