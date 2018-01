Performanţă uriaşă pentru Ana Bogdan

« Alte stiri din categoria Sport

Ana Bogdan a reuşit cea mai mare performanţă a carierei, calificarea în turul al treilea al unui turneu de Mare Şlem, după ce a eliminat-o pe kazaha Iulia Putinţeva cu 1-6, 6-2, 6-3. Ana Bogdan (25 de ani, 104 WTA) a învins-o pe adversara sa mult mai bine clasată (23 de ani, 54 WTA) după două ore şi şapte minute de joc.

Bogdan, care va intra în premieră în top 100 după această victorie, a pierdut primul set fără drept de apel, cu 1-6, şi l-a început cu stângul pe al doilea, fiind condusă cu 2-0. Românca sa mobilizat şi a reuşit o revenire de senzaţie, cu şase ghemuri câştigate la rând. Ana Bogdan a debutat mai bine în ultimul set, câştigând pe propriul serviciu, dar apoi Putinţeva a luat următoarele două ghemuri. Românca şi-a recuperat break-ul şi a rupt echilibrul, cu patru ghemuri consecutive, ducând scorul la 5-2, încheind conturile cu 6-3. „E extraordinar! Pe moment, în timpul meciului nici n-am realizat. Este nu atât o relaxare, cât o mulţumire. Voi fi pe 88 după azi (n.r. - ieri). Voi putea intra mai uşor la turneele mari, ceea ce e important, pentru că anul trecut se acumula şi o oboseală, pentru că trebuia să joc mai mult. Înainte jucam numai ITF-uri, de anul trecut am zis că joc numai turnee mari, mi-am zis că vreau să văd nivelul; sunt meciuri grele, cu adversare puternice, dar meciuri din care ai lucruri de învăţat”, a declarat Ana Bogdan citată de treizecizero.ro.

Românca şi-a asigurat un cec de 142.500 dolari australieni şi 130 de puncte WTA, iar în turul următor o va înfrunta pe americanca Madison Keys, locul 20 WTA şi cap de serie 17, care a învins-o, ieri, cu scorul de 6-0, 6-1, pe rusoaica Ekaterina Alexandrova, locul 92 WTA. „N-am întâlnit-o nici măcar la antrenamente. Ştiu că e o jucătoare solidă, joacă foarte bine de pe fundul terenului, are lovituri puternice. E agresivă, joacă plat, ia mingea din urcare, va trebui să fiu atentă, ori să variez cât mai mult, ori să încerc să joc cum joacă ea, dar s-o alerg mult. Îmi e mai OK când joc cu jucătoare ca ea, decât cu o jucătoare care variază, sau înalţă, sau joacă foarte moale, precum cea de azi (n.r. - ieri), şi ai senzaţia că poţi să faci puncte uşor, dar de fapt greşeşti. Azi (n.r. - Ieri) aveam senzaţia că o să dea tare, dar dădea tot moale. E destul de ciudat. Dar cu Keys măcar ştii că de la început şi până la final o să dea tare”, a conchis Ana Bogdan.