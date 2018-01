Remiză cu ruşii în Antalya

« Alte stiri din categoria Sport

FC Botoşani rămâne fără victorie în acest an. Gruparea locală a terminat la egalitate, scor 2-2 (1-1), cu ruşii de prima ligă de la Tosno.

Elevii lui Costel Enache au reuşit să deschidă scorul prin nou-venitul Mircea Axente în minutul 21, numai că ruşii de la Tosno nu au acuzat golul primit şi au reuşit să restabilească egalitatea prin Trujic în minutul 32, stabilind şi scorul primului mitan. Ruşii au preluat conducerea pe tabela de marcaj, în minutul 53, prin Skvortsov şi se părea că FC Botoşani se îndreaptă spre cea de-a treia înfrângere din tot atâtea posibile în amicalele din Antalya. Nu a fost însă de acord cu acest lucru Andrei Dumitraş, care a punctat pentru 2-2 în minutul 77, evitând astfel cel de-al treilea eşec consecutiv botoşănean în acest cantonament pentru echipa pregătită de Costel Enache. „În ciuda faptului că nu am reuşit să câştigăm niciun meci din cele trei susţinute până în prezent în Antalya, nu avem motive de îngrijorare. Costel mi-a spus de la bun început, şi de altfel a şi declarat-o public, că nu va pune mare preţ pe rezultate în aceste jocuri de verificare. Altul e obiectivul acum şi din ceea ce simt, după ce am văzut echipa la lucru pe viu atât în meciul cu Ludogorets, cât şi în cel cu Tosno, suntem în grafic. Jucătorii noi s-au integrat rapid şi înţeleg ceea ce le cere Costel Enache. Am convingerea că la meciul de pe 4 februarie, cu Juventus Bucureşti, vom fi la 100% şi ne vom impune. Să venim noi din Turcia fără victorie şi să ne calificăm în play-off! Să vedem dacă va fi cineva nemulţumit”, a declarat Cornel Şfaiţer, preşedintele de onoare al FC Botoşani.

În testul contra celor de la Tosno, Costel Enache a mizat din primul minut pe formula: Pap - Unguruşan, Burcă, Plămadă, Acsinte - Tincu, Cucu - Golofca, Moruţan, M. Roman - Axente pentru ca în a doua repriză să trimită pe teren următorii jucători: Brânză - Dumitraş, Tincu, Plămadă, Muşat - Oaidă, Achim - Rodriguez, Moruţan (min. 67 Piftor), Ciaccheri - Golubović.

Următorul test al botoşănenilor va avea loc luni 22 ianuarie, ora 17:00, elevii lui Costel Enache urmând a da piept cu polonezii de la Arka Gdynia.