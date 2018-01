Lichidatorul Rapidului acceptă mai puţini bani pentru palmares

« Alte stiri din categoria Sport

Lichidatorul judiciar al Rapid SA, Mihai Florea, a declarat, ieri, că persoanele interesate de achiziţionarea mărcilor, culorilor şi trofeelor grupării giuleştene pot face oferte şi sub preţul licitaţiei din 9 februarie, stabilit la 1,7 milioane de euro plus TVA. Acesta a menţionat că în cazul în care la licitaţie nu va participa nimeni, ofertele primite de la cei interesaţi vor fi supuse aprobării Adunării Generale a Creditorilor. „Faţă de precedentele licitaţii, acum am stabilit să acceptăm şi oferte sub preţul licitaţiei. Aşteptăm oferte indiferent de sumă, iar dacă mărcile nu se vând la licitaţie, atunci mergem cu ele în Adunarea Generală a creditorilor care o să hotărască dacă le acceptă sau nu”, a spus Florea.

Licitaţia cu strigare este programată pe 9 februarie de la ora 10:00

Lichidatorul judiciar al clubului judeţean a organizat până în prezent patru licitaţii pentru vânzarea mărcilor, culorilor şi trofeelor clubului de fotbal după cum urmează: 10 noiembrie 2017 - preţ de pornire 3,4 milioane euro + TVA, 23 noiembrie 2017 - 3,06 milioane de euro + TVA, 15 decembrie 2017 - 2,754 milioane de euro + TVA şi 12 ianuarie 2018 - 1,7 milioane de euro + TVA. La niciuna dintre acestea nu s-a prezentat vreun cumpărător.

De la prima licitaţie şi până în prezent, Asociaţia Sportivă Academia Rapid Bucureşti a fost singura care s-a arătat interesată de achiziţionarea mărcilor şi trofeelor FC Rapid, dar a refuzat să participe considerând preţul de pornire mult prea ridicat.

Iniţial, o firmă specializată în evaluare stabilise ca preţ de pornire 406.000 de euro plus TVA, sumă respinsă de creditorul majoritar.

Gruparea de fotbal Rapid a intrat în procedură de insolvenţă în 7 decembrie 2012, iar la 13 iunie 2016 Tribunalul Bucureşti a dispus intrarea în faliment şi dizolvarea societăţii. Suma totală a datoriilor clubului aflat în proprietatea omului de afaceri Valerii Moraru era de 17.754.712 lei, aproximativ patru milioane de euro.