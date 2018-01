Svitolina şi Wozniacki continuă urmărirea lui Halep

« Alte stiri din categoria Sport

Jucătoarea ucraineană de tenis Elina Svitolina, numărul patru mondial, s-a calificat în optimile de finală ale Openului Australiei, primul turneu de Mare Şlem al anului, învingând-o în două seturi, 6-2, 6-2, pe tânăra sa compatrioată Marta Kostiuk (15 de ani), într-o partidă din turul al treilea al competiţiei, disputată ieri la Melbourne.

Svitolina (23 de ani), de două ori sfertfinalistă la Roland Garros, a acces în premieră în faza optimilor la Melbourne, urmând să o înfrunte în meciul următor pe cehoaica Denisa Allertova, care a dispus la rândul ei, cu 6-1, 6-4, de poloneza Magda Linette.

Kostiuk a plâns în hohote

La final, Marta Kostiuk a plâns în hohote, nemulţumită că nu s-a putut ridica la valoarea arătată în precedentele două tururi. „Am plâns de parcă am ratat patru mingi de meci! Am jucat atât de prost! Nu spun că este ea o jucătoare proastă, ci că am jucat eu prost. Nu mă mai puteam abţine din plâns”, a declarat Marta Kostiuk la conferinţa de presă, pentru ca apoi să demonstreze un umor deosebit: „Cât de mult trebuie să plăteşti ca să te antrenezi o oră cu Svitolina? Ei bine, eu am obţinut o lecţie pe gratis”.

În final, tânăra jucătoare a vorbit despre cât de impresionată e de jocul Svitolinei, dar a abordat şi cea mai mare problemă a jucătorilor în aceste zile, la Melbourne: căldura excesivă. Nu mai departe de ieri noapte, Alizé Cornet s-a prăbuşit la pământ după un serviciu, ca urmare a temperaturii extreme. „Svitolina este o jucătoare grozavă, dar am învăţat că poţi juca împotriva oricui. Am avut şi eu şansele mele. Eu încă nu sunt obişnuită să joc pe aceste terenuri mari. În plus, a fost epuizant din cauza căldurii, simţeam că rămân fără energie. A fost atât de cald! Afară erau 40°C, dar pe teren erau cu siguranţă 70°C”, a concluzionat ucraineanca.

Marta Kostiuk, numărul 521 mondial, a devenit cea mai tânără jucătoare ajunsă în turul trei la Melborune în ultimii 22 de ani, de la Martina Hingis, în 1996. Elveţianca avea atunci 15 ani şi trei luni, în timp ce Kostiuk are 15 ani şi şapte luni. De asemenea, ucraineanca a devenit cea mai tânără jucătoare ajunsă în turul trei la un turneu de Mare Şlem de la Mirjana Lucic-Baroni. Croata avea 15 ani şi cinci luni în 1997, când a atins această fază la US Open, unde a fost eliminată de regretata Jana Novotna.

Merge mai departe şi Wozniacki

Tot ieri, daneza Caroline Wozniacki, numărul 2 mondial şi a doua favorită a competiţiei, a dispus de olandeza Kiki Bertens (cap de serie 30) în două seturi, 6-4, 6-3. Următoarea adversară pentru Wozniacki va fi jucătoarea slovacă Magdalena Rybarikova.

Ostapenko, trimisă acasă

Criza continuă pentru jucătoarea letonă de tenis Jelena Ostapenko, 20 de ani, care anul trecut scria istorie în circuitul feminin. Deşi a reuşit 32 de lovituri câştigătoare, sportiva letonă a comis o mulţime de greşeli neforţate, la final trebuind să se recunoască învinsă în faţa unei adversare care în 2017 nu i-ar fi pus probleme, Anett Kontaveit (Estonia/favorită 32). S-a terminat 6-3, 1-6, 6-3 pentru jucătoarea din Estonia, în vârstă de 22 de ani, la capătul a o oră şi 54 de minute de joc.

Letona, favorită şapte, a evoluat ieri cu un bandaj la coapsă, dar a dat semne mari de slăbiciune în ultima lună. Înainte de Melbourne, câştigătoare la Roland Garros în 2017 după o finală împotriva Simonei Halep, Ostapenko pierduse patru dintre ultimele cinci dispute. Singura sa victorie venise contra Serenei Williams, aflată la primul meci de după pauza luată pentru a naşte.

În turul următor, Kontaveit are o şansă mare, în condiţiile în care va da peste o specialistă a jocului pe zgură, Carla Suárez Navarro, care ieri a trecut de altă jucătoare din Estonia, Kaia Kanepi, în trei seturi, 3-6, 6-1, 6-3.