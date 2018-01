Halep: "Acest turneu se transformă într-un maraton"

« Alte stiri din categoria Sport

Simona Halep s-a declarat bucuroasă pentru a treia sa calificare în sferturile de finală ale Australian Open. „Am jucat destul de bine şi sunt bucuroasă că sunt din nou în sferturi de finală. Nu mă aşteptam la acest lucru al debutul turneului din cauza accidentării mele”, a declarat Halep după victoria de ieri.

Românca s-a referit şi la starea gleznei sale: „Nu sunt sigură, pentru că am alergat mult. Poate m-am obişnuit cu durerea şi nu mă mai gândesc aşa mult că se poate întâmpla ceva. Iau fiecare punct la rând şi încerc să joc 100%, ceea ce s-a cam întâmplat azi (n.r. - ieri), să alerg normal, să alerg mult. M-am resimţit (n.r. - după meciul din turul al treilea), dar nu aşa rău. Acest turneu se transformă într-un maraton pentru mine, dar mă bucur că încă sunt aici. În prima zi după meci (n.r. - cu Davis) am fost destul de bine, dar noaptea trecută a fost dificilă, nu am putut dormi. Mă durea peste tot. Dar am dormit două ore înainte de meci şi a fost perfect. Am fost odihnită, m-am simţit bine”.

Românca a comentat şi evoluţia sa din meciul cu Osaka. „Ştiam că ea loveşte mingea foarte puternic şi a trebuit să o alerg mult. Acesta a fost planul discutat înainte de meci cu echipa mea. Am încercat, de asemenea, să o împing în spatele terenului, pentru a nu putea domina jocul. Eu am dominat, am venit des la fileu şi am încheiat punctul când am simţit că e momentul”, a mai spus Halep, care vede în adversara de ieri „un viitor star”.