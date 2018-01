Halep se califică dramatic în finală

« Alte stiri din categoria Sport

Jucătoarea română de tenis Simona Halep, numărul unu mondial, s-a calificat în premieră în finala turneului Australian Open, ieri, la Melbourne, după ce a învins-o în penultimul act pe germanca Angelique Kerber, cu 6-3, 4-6, 9-7. Halep a făcut unul dintre cele mai bune meciuri ale carierei şi s-a impus dramatic după două ore şi 20 de minute, salvând şi două mingi de meci.

Simona Halep, care a făcut istorie la Australian Open în turul al treilea cu Lauren Davis, meci câştigat cu 15-13 în decisiv, a produs alături de Angelique Kerber cel mai frumos meci de la ediţia de anul acesta a turneului de la Melbourne.

Pentru Halep (26 de ani) este a treia finală de Mare Şlem a carierei, după cele două pierdute la Roland Garros, în 2014 şi 2017. Halep nu trecuse până anul acesta de sferturi la Melbourne, iar la ediţiile din 2016 şi 2017 a pierdut în primul tur. Românca mai are în palmares semifinale la Wimbledon (2014) şi US Open (2015).

Tactică schimbată

Halep, considerată o jucătoare mai degrabă defensivă, a fost o agresoare în acest meci, în care a forţat mereu în faţa unei adversare renumite şi ea pentru defensivă, cele două alternând perioadele bune de joc şi execuţii de fineţe.

Românca a început formidabil meciul şi după mai puţin de 20 de minute de joc avea 5-0 pe tabela de marcaj. A urmat un mic reviriment al germancei, concretizat în trei ghemuri consecutive, dar Halep a încheiat primul set cu 6-3, în 26 de minute.

Disputa a fost mai echilibrată în actul secund, în care Halep a condus cu 1-0 şi 2-1, iar apoi a reuşit să se desprindă la 3-1. Kerber a recuperat şi a restabilit egalitatea, 3-3, Halep a avut 4-3, dar a comis multe greşeli şi germanca a încheiat setul cu 6-4.

Având ascendentul jucătoarei care vine din spate, Kerber a început bine şi setul decisiv, cu break, dar Halep nu a cedat şi a câştigat două ghemuri la rând. Simona a reuşit un break la 4-3 şi a servit pentru meci, dar nu a reuşit să-şi fructifice serviciul. La 5-4, Halep a avut două mingi de meci pe serviciul adversarei, dar Kerber le-a anulat pe ambele şi a egalat, 5-5. Apoi Kerber a făcut break şi a servit pentru meci la 6-5, dar Halep a salvat cele două mingi de victorie şi a trimis setul în prelungiri (6-6). La 8-7 pentru româncă, Halep şi-a creat o minge de meci, dar Kerber a reuşit să o anuleze, însă a trimis prea lung la a doua oportunitate a Simonei şi meciul s-a terminat cu victoria liderului mondial.

Statistică impresionantă

Halep a reuşit şase aşi în acest meci, iar Kerber niciunul, românca a făcut trei duble greşeli, iar Kerber niciuna, românca a avut un procentaj superior la mingile câştigate la primul serviciu (66%-52%), iar germanca la al doilea (33%-42%). Halep şi-a creat nu mai puţin de 22 de mingi de break, din care a fructificat 9 (40%), în timp ce Kerber a avut o reuşită de sută la sută (7/7). Halep a avut 50 de winners şi 50 de erori neforţate, în timp ce Kerber a adunat 33 de lovituri direct câştigătoare şi 34 de erori neprovocate. Românca a avut mai multe puncte câştigate (116-103), precum şi cel mai rapid serviciu (171 km/h faţă de 164 km/h).

Halep are acum 5-4 în meciurile directe cu Kerber (30 de ani, 16 WTA).

Românca şi-a asigurat un cec de două milioane de dolari australieni şi 1.300 de puncte WTA.

Duel cu Wozniacki pentru titlu

Mâine, în finală la Melbourne, Halep o va înfrunta pe daneza Caroline Wozniacki, numărul doi mondial, care a trecut ieri de belgianca Elise Mertens, cu 6-3, 7-6 (7/2). Câştigătoarea va ocupa luni primul loc în clasamentul WTA.

Wozniacki are 4-2 în meciurile directe cu Halep, în faţa căreia s-a impus în ultimele trei confruntări. Halep a învins în 2013 în semifinale la New Haven, cu 6-2, 7-5, şi în 2015 în semifinale la Dubai, cu 2-6, 6-1, 6-1. Daneza a câştigat în 2012 în optimi la Dubai, cu 6-2, 6-3, în 2015 în semifinale la Stuttgart, cu 7-5, 5-7, 6-2, în 2017 în sferturi la Eastbourne, cu 5-7, 6-4, 6-1, şi la Turneul Campioanelor de la Singapore, în grupă, cu 6-0, 6-2.

Halep: „A fost un meci ca un montagne russe”

După calificarea în finală, Simona Halep a fost extrem de emoţionantă. „A fost un meci foarte greu, tremur, sunt foarte emoţionantă. Ştiam că va fi foarte complicat, am văzut că joacă foarte bine, că se deplasează, loveşte din toate direcţiile, mă bucur că am rezistat şi că m-am putut impune. Nu este uşor să ai două astfel de meciuri în acelaşi turneu, dar mă bucur de moment. Le mulţumesc tuturor pentru că m-au susţinut”, a spus Halep, imediat după ce a obţinut accesul în finală.

Chestionată de unde a avut această forţă de a reveni de la două mingi de meci, Halep a replicat: „În acest meci am fost prima care am avut două mingi de meci, le-am ratat, am spus că dacă ea revine trebuie să am încredere în forţele proprii. Am spus că după ce am avut acele probleme la gleznă să-mi revin şi să dau totul la acest turneu, apoi mă voi odihni după turneu. A fost un meci ca un montagnes russes, am făcut ce contează. Dacă nu renunţi, poţi câştiga meciul până la capăt. Sunt mândră de ce am realizat”.

Simona Halep se aşteaptă la un meci infernal cu daneza Caroline Wozniacki, care a învins-o în ultimele întâlniri. „O respect foarte mult, ştiu că va fi un meci similar, va trebui să alerg. Va fi o mare provocare. Când am jucat finala de la Roland Garros şi am pierdut mi-am spus că dacă voi mai avea vreodată şansa de a mai disputa o astfel de finală voi da totul şi că voi fi mai curajoasă. Nu mă voi gândi neapărat la titlul. Dacă va veni, aşa să fie”, a conchis Halep.