Oficialii FC BotoÅŸani, mulÅ£umiÅ£i de cantonament

« Alte stiri din categoria Sport

În ciuda rezultatelor care au lăsat de dorit în jocurile de verificare susţinute în stagiul de pregătire pe care FC Botoşani l-a susţinut în Antalya, oficialii grupării locale au afirmat că acest cantonament a fost unul reuşit din toate punctele de vedere. „Am văzut că au apărut nemulţumiri în rândul suporterilor pentru rezultatele din Antalya. Din capul locului vreau să spun că noi nu am urmărit rezultatul. Chiar suntem bucuroşi că am putut să ne măsurăm forţele cu adversari grei, redutabili. Dacă urmăream rezultatele ne-am fi ales adversari de mâna a doua cum fac alte echipe în această perioadă. Nu are rost să le dau numele, le ştiţi şi dumneavoastră”, a declarat Cornel Şfaiţer, preşedintele de onoare al FC Botoşani.

Acelaşi punct de vedere l-a avut şi Valeriu Iftime, finanţatorul grupării locale. Acesta a afirmat că nu are motiv de îngrijorare înaintea reluării sezonului regular. „Impresia este foarte bună chiar dacă rezultatele nu mă ajută în declaraţia mea. Nu am niciun motiv de îngrijorare. Avem poate cel mai bun lot din istoria noastră, este o atmosferă foarte bună, o speranţă teribilă. Am vorbit cu ei şi înţeleg importanţa meciurilor. Suntem la mâna noastră, avem lot”, a declarat Valeriu Iftime.

De altfel, Cornel Şfaiţer a spus că acest cantonament din Antalya a fost din punctul său de vedere unul dintre cele mai reuşite din ultimii ani a echipei. „S-a muncit foarte bine, condiţiile au fost excelente, iar băieţii au răspuns pozitiv cerinţelor conducerii tehnice. Nu am auzit pe nimeni să se plângă deşi vă spun sincer că a fost un cantonament foarte solicitant. Zilnic au fost câte două antrenamente solicitante, iar băieţii au avut antrenamente chiar şi în zilele în care au avut meciuri. Jocurile au fost foarte disputate şi mă bucur că am ieşit bine, nu am ieşit şifonaţi, cu accidentări. Toţi jucători au primit minute şi sunt convins că antrenorii vor găsi 11 ideal cu care să debutăm cu dreptul în jocurile oficiale din acest an”, a mai spus Cornel Şfaiţer.

Jucătorii FC Botoşani au revenit miercuri seară din Turcia în ţară şi au primit liber de la Costel Enache până mâine când vor reveni la antrenamente.