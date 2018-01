Finală abordată de Halep cu o nouă accidentare

« Alte stiri din categoria Sport

Simona Halep o va înfrunta în această dimineaţă, de la ora 10:30, pe Caroline Wozniacki, în finala de la Australian Open 2018. Cele două jucătoare ocupă primele două poziţii în clasamentul WTA, iar această finală va decide liderul ierarhiei începând de săptămâna viitoare.

Ieri, Simona Halep a mărturisit că are probleme la glezna dreaptă, înaintea finalei turneului Australian Open, după ce în primul tur s-a accidentat la glezna stângă. „Acum piciorul drept e mai rău, deoarece l-am forţat. E dificil, dar nu vreau să mă gândesc la asta, ca să fiu sinceră. Vreau să dau totul sâmbătă, iar după aceea voi avea o vacanţă”, a afirmat Halep, potrivit site-ului primului turneu de Mare Şlem al anului.

Pentru liderul mondial, poziţia de număr 1 WTA este un obiectiv secundar în acest moment, principalul său ţel fiind câştigarea unui titlu de Mare Şlem: „E mereu dificil când eşti aproape. Am avut această şansă de două ori”. Halep a jucat două finale la Roland Garros, în 2014 şi 2017, pierzând prima oară în trei seturi în faţa rusoaicei Maria Şarapova, iar anul trecut neaşteptat în faţa tinerei letone Jelena Ostapenko. „Ultima oară am fost foarte aproape. Poate sâmbătă va fi mai bine. Nu ştii niciodată ... Am arătat că am destulă putere pentru a face din nou acest rezultat, iar dacă nu voi reuşi sâmbătă, voi rămâne puternică şi mă voi gândi, voi visa la altele”, a mai spus Halep.

Cahill: „Nu mai simte presiunea”

Antrenorul româncei, australianul Darren Cahill, a declarat pentru postul de radio ABC că jucătoarea sa nu mai are presiune pentru poziţia de lider mondial: „Nu mai simte presiunea pentru locul de numărul 1. Pentru ea realizarea de a ajunge numărul unu mondial, iar apoi să încheie anul ca numărul 1, a fost un lucru extraordinar, iar în România e greu de descris cât de important a fost pentru ţară. E ceva ceea ce ea a reuşit. Acum are presiune faţă de ea doar pentru a câştiga. Intră pe teren şi joacă pe cât de bine poate, luptă pentru fiecare punct, indiferent de scor, iar acest lucru este un câştig în ultimii ani. Au fost câteva meciuri pe care le-a lăsat uşor să scape, dar acum nu mai vedem acest lucru”.

Premieră pentru România

Wozniacki are 4-2 în meciurile directe cu Halep, în faţa căreia s-a impus în ultimele trei confruntări. Halep a învins în 2013 în semifinale la New Haven, cu 6-2, 7-5, şi în 2015 în semifinale la Dubai, cu 2-6, 6-1, 6-1. Daneza a câştigat în 2012 în optimi la Dubai, cu 6-2, 6-3, în 2015 în semifinale la Stuttgart, cu 7-5, 5-7, 6-2, în 2017 în sferturi la Eastbourne, cu 5-7, 6-4, 6-1, şi la Turneul Campioanelor de la Singapore, în grupă, cu 6-0, 6-2.

La 26 de ani, Halep este prima jucătoare română care a ajuns în finala turneului Australian Open şi poate deveni a doua care câştigă un titlu de Mare Şlem, după ce Virginia Ruzici, managerul său, a cucerit titlul în 1978 la Roland Garros.

Finala dintre Halep şi Wozniacki este prima de la Australian Open din 1980 până în prezent când se întâlnesc două sportive care n-au pus mâna pe niciun trofeu de Mare Şlem. Atunci se întâlneau Hana Mandlíková şi Wendy Turnbull, partidă încheiată cu victoria jucătoarei din Cehoslovacia, scor 6-0, 7-5.