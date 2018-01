FC Botoşani se va pregăti acasă

« Alte stiri din categoria Sport

Oficialii FC Botoşani au renunţat la ideea unui cantonament la Piatra Neamţ şi vor pregăti meciul de campionat de duminică, 4 februarie, de la ora 18:00, de pe teren propriu, cu Juventus Bucureşti, din runda a XXIII-a a Ligii I, în municipiu.

„Nici la Piatra Neamţ terenurile nu se prezintă grozav şi atunci nu are niciun rost să mai mergem acolo. Echipa se va pregăti la Botoşani. Am discutat personal cu cei de la DSPSA (n.r. - Direcţia Servicii Publice, Sport şi Agrement) şi am primit asigurări că se vor face toate eforturile pentru ca şi terenul de la Victoria să fie scos de sub nămeţi, la fel ca şi Municipalul”, a declarat Cornel Şfaiţer, preşedintele de onoare al FC Botoşani.

Oficialul a precizat că deşi tehnicianul Costel Enache şi-ar fi dorit ca astăzi echipa să fi susţinut la Botoşani un amical cu Petrotub Roman, acesta a fost anulat, fiind şanse mici să mai fie reprogramat zilele următoare. „Şi aşa terenurile sunt cum sunt şi nu are rost să riscăm vreo accidentare. O decizie finală în acest sens o vom lua zilele următoare. Eu cred că jocurile pe care le-am susţinut în Antalya au fost suficiente pentru antrenori să-şi facă o ideea vis-á-vis de potenţialul echipei. Tot ce îmi doresc este ca băieţii să fie la 100% la ora meciului cu Juventus. Cu o victorie în jocul cu Juventus luăm o opţiune importantă pentru play-off, un moral bun înaintea ultimelor trei meciuri din acest sezon regular”, a adăugat Şfaiţer.

După 22 de etape scurse din acest sezon, FC Botoşani se află pe locul 5 în Liga I cu 35 de puncte, cu două mai puţine decât Astra Giurgiu care este pe locul 4 şi cu unul mai mult decât campioana en-titre Viitorul Constanţa şi Dinamo Bucureşti, echipe aflate pe locurile 6 şi 7. După jocul cu Juventus, FC Botoşani va susţine două partide consecutive în deplasare în fieful echipelor CSM Poli Iaşi şi Viitorul Constanţa, pentru ca în ultimul meci al acestui sezon regular, elevii lui Costel Enache să primească vizita celor de la Gaz Metan Mediaş.