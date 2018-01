Victorie mare pentru CSM Bucureşti

« Alte stiri din categoria Sport

CSM Bucureşti a învins echipa maghiară Győri ETO, deţinătoarea titlului, cu scorul de 28-22 (13-11), în Sala Polivalentă „Ioan Kunst-Ghermănescu” din Capitală, în primul meci din grupele principale ale Ligii Campionilor la handbal feminin.

CSM Bucureşti, câştigătoarea trofeului în 2016, după o finală cu Győri, a făcut un meci de zile mari şi a reuşit să învingă echipa care domină handbalul feminin continental în ultimii ani.

Echipa antrenată de spaniolul Ambros Martin, selecţionerul naţionalei României, a început mai bine la Bucureşti şi a condus cu 2-0 şi 3-1, dar CSM Bucureşti a revenit şi a preluat conducerea cu 5-3, iar apoi a avut 6-4. Győri a marcat de trei ori la rând şi a trecut din nou la conducere. Oaspetele au mai avut avantaj, 8-7, 8-8 şi 11-10, dar finalul reprizei a aparţinut „tigroaicelor”, care au intrat cu un avans de trei goluri la pauză, 13-11.

CSM Bucureşti a făcut o repriză secundă superbă, având trei goluri în plus pe tabelă în majoritatea timpului, pentru ca în final să se impună la o diferenţă clară de şase goluri, 28-22.

Norvegianca Amanda Kurtović a fost cea mai bună jucătoare a CSM-ului, cu opt goluri. Pentru formaţia antrenată de daneza Helle Thomsen au mai marcat Cristina Neagu şapte goluri, Majda Mehmedović patru, Isabelle Gullden, Oana Manea, Nathalie Hagman, Gnonsiane Niombla - câte două, Marit Malm Frafjord un gol.

„A fost un pic de presiune pentru că în afară de finala Ligii Campionilor, din 2016, CSM nu câştigase niciun meci cu Győri. Pierduse de două ori şi pe teren propriu. Una peste alta, cred că am făcut un meci foarte bun, am avut o apărare bună, am primit doar 22 de goluri, asta a fost cheia din punctul meu de vedere. Nu e puţin lucru să baţi Győri-ul la şase goluri. Acum însă, nu trebuie să facem mare caz, e doar primul joc din această grupă şi trebuie să o luăm pas cu pas. Toate fetele şi-au făcut treaba. Aşa se întâmplă când ai jucătoare bune în lot. Fetele din apărare au dus o muncă titanică, cele care au stat pe bancă ne-au încurajat. E foarte important să ne simţim ca o echipă. Şi pot să spun că, de când am venit la Bucureşti, e prima dată când am simţit cu adevărat că suntem echipă. Îmi era dor de această atmosferă, le mulţumesc celor care au fost alături de noi. Cu asemenea public e mult mai simplu să-ţi faci treaba pe teren. Suntem fericiţi că am debutat cu dreptul în această grupă, dar mai e mult până departe”, a declarat Cristina Neagu.

CSM Bucureşti va juca următorul meci în deplasare cu formaţia daneză FC Midtjylland, pe 4 februarie.