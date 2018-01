Jucători avertizaţi înaintea meciului cu Juventus

« Alte stiri din categoria Sport

Cornel Şfaiţer, preşedintele de onoare al FC Botoşani, a ţinut să-i avertizeze pe jucătorii echipei pregătite de Costel Enache despre importanţa meciului cu Juventus Bucureşti. Şfaiţer a spus că orice rezulta în afara victoriei ar complica foarte mult calculele în privinţa accederii în premieră în play-off-ul Ligii I a grupării locale. Cu toate că pe hârtie FC Botoşani are prima şansă cu Juventus, formaţia pregătită de Costel Enache fiind considerată de specialişti drept mare favorită, Cornel Şfaiţer se teme de meciul de duminică. „La prima vedere, toată lumea spune că FC Botoşani are un program mai uşor, că meciul cu Juventus este câştigat dinainte, ori lucrurile nu stau deloc întocmai. I-am spionat şi noi pe ei în Antalya, iar ei, la rândul lor, au venit şi ne-au văzut şi pe noi la lucru. Juventus nu mai este echipa pe care o ştiam cu toţii din primele 22 de etape. Juventus este total schimbată, are un nucleu nou de jucători, un antrenor nou, cu alte cuvinte este o mare necunoscută în acest moment pentru toată lumea. Totuşi, nu poţi face aprecieri despre o echipă după un joc - două amicale. Jucătorii trebuie să conştientizeze că acest meci este cel mai greu din acest campionat şi să trateze meciul ca atare. Trebuie concentrare maximă şi pentru 90 de minute trebuie să uităm că jucăm cu «lanterna roşie». Dacă jucătorii vor fi concentraţi şi determinaţi şi vor trata acest meci ca pe o finală, atunci nu vom avea probleme. Eu sper ca ei să fi înţeles mesajul meu”, a declarat Cornel Şfaiţer.

După 22 de runde scurse din acest campionat, FC Botoşani se află pe locul 5 cu 35 de puncte cu unul mai mult decât Viitorul Constanţa şi Dinamo, echipe aflate pe locurile 6 şi 7, şi cu două mai puţin decât Astra Giurgiu, formaţie aflată pe locul 4.

Juventus Bucureşti se află pe ultimul loc, adunând doar nouă puncte, cu şase mai puţine decât echipele de pe locurile 12 şi 13, Gaz Metan Mediaş şi Sepsi Sfântu Gheorghe.