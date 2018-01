Narcisa Lecuşanu vrea şefia handbalului românesc

« Alte stiri din categoria Sport

Fosta jucătoare Narcisa Lecuşanu (41 de ani), care şi-a anunţat candidatura la preşedinţia Federaţiei Române de Handbal (FRH), a declarat, ieri, că reprezentanţii cluburilor i-au spus că este nevoie de o schimbare. „Handbalul românesc are nevoie de o dezvoltare mai mare, are nevoie de o reconstrucţie la toate nivelurile. Pentru că handbalul juvenil suferă foarte mult, apoi şi antrenorii au nevoie de mai multă încredere şi mai mult sprijin. Ceea ce există la nivel internaţional trebuie transferat şi în handbalul românesc. Există resurse umane, există putere, mai trebuie să existe şi voinţă. Eu cred în şansa mea. Votul este în mâna oamenilor de handbal. Ei m-au sunat şi mi-au spus că este nevoie de o schimbare la federaţie. Eu cred în ei. Mulţi nu au curaj să vorbească, dar până la urmă ei au şansa să voteze pentru a le fi bine. Eu mi-am arătat disponibilitatea, acum votul este în mâna lor”, a spus Lecuşanu, aleasă la sfârşitul anului trecut în funcţia de membru al Comitetului Executiv al Federaţiei Internaţionale de Handbal.

Aceasta a mai spus că şi-a depus candidatura pentru că îi pasă şi pentru că de mai bine de opt ani lucrează în administraţie. „Am început de jos, am făcut referate, am pus echipamente în genţile fetelor de la loturile naţionale, dar am şi reprezentat România la diverse congrese internaţionale. Încet am reuşit să ajung în board-urile anumitor foruri”, a adăugat ea.

Fosta handbalistă a menţionat că va lucra la conducerea federaţiei alături de vicepreşedinţii care vor fi aleşi de Adunarea Generală.

Alegerile pentru preşedinţia Federaţiei Române de Handbal vor avea loc în 14 februarie. Până în prezent şi-au anunţat intenţiile de a candida Alexandru Dedu, Narcisa Lecuşanu, Robert Licu şi Steluţa Luca.