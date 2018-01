Surpriza săptămânii, furnizată de Ana Bogdan

« Alte stiri din categoria Sport

Jucătoarea română de tenis Ana Bogdan s-a calificat, ieri, în optimile de finală ale turneului WTA de la Taipei (Taiwan), dotat cu premii totale de 226.750 dolari, după ce a învins-o pe principala favorită, chinezoaica Shuai Peng, cu 6-4, 6-1.

Ana Bogdan (25 de ani), care de luni a intrat în premieră în top 100 (locul 89), s-a impus într-o oră şi 14 minute în faţa unei adversare experimentate (32 ani), care se află pe locul 31 în lume. Bogdan a reuşit cinci aşi, dar a comis şi trei duble greşeli, în timp ce Peng a avut doi aşi şi a făcut patru duble greşeli. Românca nu şi-a cedat niciodată serviciul, salvând singura minge de break creată de chinezoaică.

„Sunt încrezătoare, aşa am intrat pe teren şi la începutul meciului şi nu m-am gândit nicio clipă că în faţa mea o voi avea pe principala favorită a turneului. Mă simt foarte bine, chiar dacă partidele se dispută în sală. Am reuşit să contracarez jocul variat al lui Shuai Peng şi mi-am făcut jocul de la început până la sfârşit. Serviciul mi-a funcţionat şi am câştigat încredere pe măsură ce identificam punctele pe care le pot specula. E o jucătoare cu mare experienţă, dar am pregătit foarte bine tehnico-tactic partida”, a declarat Ana Bogdan.

Românca şi-a asigurat un cec de 3.400 dolari şi 30 de puncte WTA, iar în optimi o va înfrunta pe Eugenie Bouchard (Canada), numărul 121 mondial, invitată la acest turneu, care a beneficiat de abandonului lui Lin Zhu (China), la scorul de 6-1, 5-7, 0-2. Cele două nu s-au mai întâlnit niciodată în circuitul WTA, dar meciul de mâine s-ar putea repeta peste două săptămâni la întâlnirea de Fed Cup dintre România şi Canada, ce se va disputa în Sala Polivalentă din Cluj-Napoca.

„Nu contează cu cine voi juca în următorul tur, important e ca eu să-mi fac jocul în vederea calificării în sferturi. Acesta este următorul obiectiv”, a conchis jucătoarea din Sinaia. În urma acestei victorii, Ana (89 WTA) a urcat pe locul 85 în clasamentul mondial virtual.

Luni, Monica Niculescu s-a calificat în optimi la Taipei, după ce Ons Jabeur (Tunisia) a abandonat la scorul de 6-1, 4-0 şi va juca în turul secund, astăzi, cu kazaha Zarina Dias (favorită 6).