Iftime îl propune pe Cobrea la FCSB

« Alte stiri din categoria Sport

Valeriu Iftime, finanţatorul FC Botoşani, i l-a livrat pe tavă lui Gigi Becali pe goalkeeperul Alberto Cobrea pentru a-l înlocui pe Florin Niţă, plecat la Sparta Praga. După ce finanţatorul FCSB a anunţat că este interesat de serviciile fostului portar al echipei botoşănene, Plamen Iliev, Iftime i-a transmis lui Gigi Becali că face o greşeală.

„Eu îl ştiu pe Gigi Becali ca un patron care se pricepe foarte bine la fotbal, dar cine oare i-a băgat în cap să îl aducă pe Iliev la Steaua (n.r. - FCSB)? Cine are chef să facă tot felul de combinaţii? Păi Iliev e portar de Steaua (n.r. - FCSB)? Niciodată! Vă spun eu cu mâna pe inimă că acest portar mi-a mâncat zilele la Botoşani. Voi credeţi că de bun am renunţat la el? Sub nicio o formă! Eu cred că Gigi a uitat cine este acest Iliev. Dacă nu îşi mai aduce aminte de el, atunci vă spun eu că Iliev ăsta este portarul care prin 2015, în meciul cu Steaua (n.r. - FCSB) jucat de noi la Cluj, a încasat cinci goluri de la jucătorii lui Gigi Becali. E un portar tare inconstant. Prinde un meci bun, iar alte cinci este praf. Am spus că înnebunesc la meciul ăla în care Steaua (n.r. - FCSB) ne-a dat cinci goluri. Tot ce era pe poarta noastră era gol pentru Steaua (n.r. - FCSB). Am mâncat bătaie cu 5-3. A doua zi doream să îl dau afară pe Iliev de la Botoşani, dar nu ştiam cum. Glumind un pic, parcă zici că Gigi Becali vrea să îşi plătească nişte socoteli mai vechi. Dar mai bine s-ar interesa de portarul Cobrea de la mine. Cobrea e de 100 de ori mai bun ca Iliev”, a declarat Valeriu Iftime pentru fanatik.ro.

Până în prezent, FC Botoşani a avut doar de câştigat de pe urma afacerilor cu FCSB. L-a vândut pe Golofca cu 400.000 de euro, iar acesta a revenit gratis după patru luni, apoi l-a vândut pe Moruţan cu 700.000 de euro, dar mijlocaşul a rămas să joace în continuare pe “Municipal”.