Cobrea nu se gÃ¢ndeÅŸte la FCSB

Propus de finanţatorul echipei, Valeriu Iftime, la FCSB, goalkeeperul Alberto Cobrea a exclus varianta de a merge la formaţia pregătită de Nicolae Dică. Cobrea a spus că nu se gândeşte la niciun transfer, cu atât mai puţin la FCSB. „Eu sunt aici şi vreau să-mi fac treaba cât mai bine la FC Botoşani. Mă axez doar pe ce am de făcut la Botoşani şi nu iau în calcul niciun transfer. Nu e vorba de trecutul meu dinamovist, că doar nu am stat vreo cinci ani la Dinamo şi am jucat 500 de meciuri pentru ei, ci efectiv nu mă gândesc la nimic altceva decât la FC Botoşani”, a declarat Cobrea.

Portarul s-a arătat încrezător în şansele pe care formaţia locală le are de a accede în premieră în play-off şi spune că deşi meciul cu Juventus va fi unul greu, el şi coechipierii săi trebuie să facă totul pentru ca cele trei puncte puse în joc să rămână la Botoşani. „Ne-am pregătit foarte bine, e o perioadă puţin cam încărcată, dar e normal când mergem în cantonament. Cred că suntem mai puternici decât anul trecut, au venit jucători în care am mare încredere în ei şi am speranţe mari că putem face o figură frumoasă. De fiecare dată când am intrat cu atitudine pozitivă şi am fost agresivi am pus probleme oricărui adversar. Important e să fim concentraţi la ceea ce avem noi de făcut şi să nu ne uităm la adversari. Cu siguranţă vor veni determinaţi cu jucători care vor să demonstreze că pot rămâne în Liga I. Elek este un jucător foarte ambiţios şi îşi va da viaţa pe teren pentru că asta înseamnă să fii profesionist. O să fie un clinci destul de dur şi cu fundaşii centrali ai noştri pentru ca sunt puternici, Elek e şi el puternic şi cred că va fi un meci destul de greu. El vine după o perioadă mai grea în care a avut o accidentare urâtă, a stat foarte mult pe tuşă şi cred că asta e motivaţia lui principală”, a conchis Cobrea.