După aproape şapte ani mijlocaşul Gabi Torje a revenit la Dinamo, formaţie care se luptă cu FC Botoşani pentru un loc de play-off. Fotbalistul în vârstă de 28 de ani fost prezentat oficial într-o conferinţă de presă. La revenirea la Dinamo, Torje a declarat că banii nu au contat deloc în alegerea pe care a făcut-o. Mijlocaşul a spus că în alegerea sa cel mai mult a contat faptul că a fost dorit cu adevăra de Dinamo şi ataşamentul suporterilor faţă de el. „Mă bucur că m-am întors. A fost o săptămână cu multe bătăi de cap, dar telenovela s-a încheiat. Mă bucur că am semnat, toată lumea e fericită. Sper că toată lumea e fericită. Ultimul meci l-am avut pe 18 decembrie. M-am antrenat singur, sunt doar două-trei săptămâni în care am stat. În doua săptămâni sper să fiu apt 100%. Miercuri seară eram convins 99% că va pica transferul. Îmi părea rău, îmi doream să ajung acasă. Am trăit cu o deziluzie, dar am ajuns la un numitor comun cu cei din Turcia. Nu a fost greu, renunţam, stăteam până în vară. Voiam doar la Dinamo, de aici am plecat în străinătate, aici am fost apreciat, am primit sute de mesaje de la fani, îmi doream să se facă transferul. Nu au contat banii. Mă voi pune la dispoziţia antrenorului şi sper să ajut echipa”, a declarat Gabriel Torje.

Internaţionalul român a mai jucat pentru Dinamo în perioada 2008-2011 şi a semnat un contract valabil cu „roş-albii” până la finalul sezonului.