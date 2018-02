Clasă demonstrată de CSM Bucureşti

« Alte stiri din categoria Sport

CSM Bucureşti a învins echipa daneză FC Midtjylland cu scorul de 31-26 (16-13), ieri, la Ikast, în Grupa principală I a Ligii Campionilor la handbal feminin.

CSM Bucureşti şi-a consolidat prima poziţie prin acest succes, venit fără emoţii. Totuşi, campioana României a avut de depăşit un moment dificil la mijlocul reprizei secunde, când a fost condusă de Midtjylland cu 23-22. „Tigroaicele” au reuşit şase goluri consecutive şi au tranşat soarta partidei.

Cristina Neagu a fost cea mai bună marcatoare a campioanei României, cu zece goluri, restul fiind reuşite de Marit Frafjord - opt, Amanda Kurtović patru, Oana Manea şi Isabelle Gullden câte două, Aneta Udriştioiu, Nathalie Hagman, Majda Mehmedović, Gnonsiane Niombla şi portarul Jelena Grubišić câte unul.

„Am jucat mult mai bine decât echipa gazdă. Meritam victoria. Helle (n.r. - Helle Thomsen) ne-a avertizat la pauză. A spus că joacă foarte bine în debutul părți secunde. Noi ne simțim bine. Nu putem spune că am câștigat vreo partidă fără probleme. Ne simțim din ce în ce mai bine împreună. Etalăm un handbal mult mai bun decât în prima fază. Vrem să fim în formă maximă în mai, în Final 4. Am câștigat un meci în deplasare și ne dorim să obținem cât mai multe puncte. Mă simt excelent. De când am venit acasă primesc foarte multă iubire din partea fanilor. Sunt foarte norocoasă. Le mulțumesc tuturor fanilor prezenți”, a declarat Neagu la Telekom Sport.

Sâmbătă, Rostov a învins-o pe RK Krim Mercator Ljubljana cu 29-22, iar astăzi va avea loc partida Győri ETO - NFH.

CSM Bucureşti ocupă primul loc, cu 10 puncte, urmată de Rostov, 8 puncte, Győri, 6 puncte, NFH - Nykobing Falster, 4 puncte, Krim, 4 puncte, Midtjylland, 2 puncte.

CSM Bucureşti va juca următorul meci pe 11 februarie, acasă, cu Rostov.