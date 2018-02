Enache nu dezarmează

« Alte stiri din categoria Sport

FC Botoşani a rămas pe locul 5 în Liga I după etapa a XXIII-a. Elevii lui Costel Enache au răsuflat uşuraţi după ce şi Dinamo a remizat în Liga I pe teren propriu, scor 2-2, cu CS „U” Craiova, încheind etapa pe locul 5, acelaşi pe care au şi terminat anul 2017.

Costel Enache, antrenorul principal al FC Botoşani, a declarat după remiza cu Juventus, scor 0-0, că echipa se află în continuare la mâna ei pentru a accede în play-off. Tehnicianul s-a arătat încrezător că acest obiectiv poate fi realizat, însă a recunoscut că următoarele două partide sunt decisive pentru ca elevii săi să-şi atingă obiectivul. „Am simţit şi era greu să facem o evaluare reală. După o pauză e destul de greu să simţi potenţialul echipei. Am început jocul aşa cum ne-am propus, ne-am creat ocazii, dar nu am fost lucizi la finalizare. În partea a doua ne-am pierdut încrederea, luciditatea, am abandonat construcţia. A fost un moment în care ne-am asumat riscuri prea mari şi am jucat pe contre. Nu am văzut încă în România echipă care să fie extraordinar de constantă. Poate şi noi am avut un moment de lipsă de inspiraţie. Nu avem voie să ne pierdem încrederea şi speranţa. Suntem încă într-o poziţie în care obiectivul este realizabil. Steaua ar putea câştiga campionatul? Au jucat chinuit cu Juventus la începutul campionatului, Juventus a ratat în minutul 94 un 11 metri. Chiar dacă meciul nu a fost unul reuşit, nu avem voie să dezarmăm. Ar trebui toţi să sperăm şi credem”, a declarat Costel Enache.

După remiza albă de pe „Municipal” cu Juventus Bucureşti, FC Botoşani a rămas pe locul 5 în Liga I, loc pe care a încheiat anul 2017. Botoşănenii au 36 de puncte, cu două mai puţin decât Astra care este pe locul 4 şi cu unul peste Viitorul şi Dinamo, echipe aflate pe locurile 6 şi 7.