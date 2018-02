Hagi dezminte problemele financiare

« Alte stiri din categoria Sport

Gică Hagi a dezminţit zvonurile că ar avea probleme grave financiare şi a spus că ceea ce se întâmplă în acest moment în fotbalul românesc îl determină să ia decizia de a pleca din ţară.

„Regele” s-a arătat deranjat de speculaţiile care apar în presă şi le-a cerut ziariştilor să-l facă „analfabet”. „Faceţi-mă iar analfabet, că sunteţi în stare! Dar eu sunt făcut din muncă. Nu toţi! Unii, băieţi deştepţi se cheamă în România, nici nu ştiu care sunt, dar aşa am auzit... Sunt faraoni, trăiesc bine, dar nu muncesc. Li se pune totul pe masă, în timp ce Hagi e făcut din muncă. Aşa a fost soarta mea, mi-o accept, mă duc cu ea. Am greşit, şi eu am greşit, îmi asum şi o voi face întotdeauna, dar cred că am făcut foarte multe lucruri bune în toată istoria mea. Dintre toţi din România, sunt primul care sprijină, primul care a băgat milioane de euro în tineri. În tineri, nu în bătrâni. În adâncul meu sunt convins că am făcut cel mai mare lucru al vieţii mele când am investit în copii. Chit că nu mai am un leu, cum zic unii, că sunt falimentar...Cum să fiu falimentar când am 300 de copii? Mai e cineva în România cu 300 de copii? Eu am doi copii legitimi şi alţi 300 care sunt ai mei. Depind de mine, le dau de toate, ţin 66 de copii cu casă, masă, şcoală, tot. Un milion de euro pe an dau! Sunt interese meschine şi politică multă, din păcate! Şi nu există fotbal”, a tunat Gică Hagi.