Leo Grozavu preia ACS Poli Timişoara

Ionuţ Popa şi-a înaintat, ieri, demisia din funcţia de antrenor principal al echipei de fotbal ACS Poli Timişoara. El a fost deja înlocuit cu Leo Grozavu. „Domnul Ionuţ Popa şi-a înaintat demisia, iar noi i-am acceptat-o. Şi eu consider că era nevoie de o schimbare la echipă după jocul prestat. În plus, trebuia să facem repede schimbarea pentru că vine imediat meciul cu FC Voluntari. Cu domnul Popa am reziliat de comun acord contractul şi i-am achitat toate plăţile la zi”, a spus Sorin Drăgoi, preşedintele ACS Poli Timişoara.

Acesta a menţionat că noul antrenor, Leo Grozavu, a semnat un contract valabil până la sfârşitul actualei ediţii de campionat. „Leo Grozavu este alegerea noastră şi suntem optimişti în ceea ce îl priveşte. El a semnat un contract până în vară, iar atunci vom discuta din nou pentru că există opţiune de prelungire”, a explicat Sorin Drăgoi.

Ionuţ Popa (64 de ani) se afla la conducerea tehnică a formaţiei bănăţene din 23 mai 2016, atunci când l-a înlocuit pe Petre Grigoraş.

În vârstă de 50 de ani, Leo Grozavu a mai antrenat până în prezent formaţiile FC Botoşani, „U” Cluj, Gaz Metan Mediaş, CSM Iaşi, FC Minerul Baia Mare, Luceafărul Oradea şi FC Zalău,