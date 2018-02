RemizÄƒ norocoasÄƒ obÅ£inutÄƒ de Dinamo

« Alte stiri din categoria Sport

Dinamo a remizat, scor 2-2 (1-1), pe teren propriu cu CS „U” Craiova în derby-ul rundei a XXIII-a a Ligii I. Intraţi decişi să obţină toate cele trei puncte puse în joc pentru a intra pe locurile de play-off, Dinamo s-a văzut condusă de olteni. Popescu a făcut un fault în careu, iar centralul Ovidiu Haţegan a acordat lovitura de la 11 metri din care Gustavo a deschis scorul. Era minutul 22. La ultima fază a primei reprize, Pešić a recuperat un balon şi i-a centrat perfect lui Nemec, care din şase metri a îndeplinit o simplă formalitate, egalând la 1. Imediat după reluarea jocului, Cristi Bărbuţ a punctat cu un şut din interiorul careului pentru 2-1 şi se părea că oltenii vor pleca cu toate cele trei puncte. Nu a fost de acord cu înfrângerea Daniel Popa, fostul atacant al FC Botoşani reuşind să restabilească egalitatea, 2-2, cu patru minute înaintea finalului de meci.

Devis Mangia, antrenorul principal al formaţiei CS „U” Craiova, s-a arătat nemulţumit de rezultat. Tehnicianul italian a spus că partida a fost una foarte bună din punctul său de vedere şi crede că doar ghinionul i-a privat pe elevii săi de a pleca cu toate cele trei puncte. „Suntem o echipă şi atunci câştigăm sau pierdem o facem împreună. A fost un meci bun. Am făcut una sau două greşeli pe parcursul partidei şi cred că din cauza terenului am făcut aceste erori tehnice. Din păcate, puteam să închidem meciul şi apoi a existat riscul să pierdem meciul. Trebuia să începem bine după această pauză competiţională. Nu a fost uşor să jucăm pe un astfel de teren şi în faţa unor suporteri numeroşi ai lui Dinamo. Aceasta este situaţia acum, acesta este lotul nostru şi voi continua să lucrez cu aceeaşi fotbalişti, nu vrea să vorbesc despre perioada transferurilor. Treaba mea este să lucrez cu jucătorii pe care îi am la dispoziţie”, a declarat Devis Mangia.

Miriuţă este optimist

În ciuda faptului că elevii săi au rămas în afara play-off-ului cu trei etape înaintea finalului acestui sezon regular, Vasile Miriuţă, antrenorul principal al formaţiei Dinamo, s-a arătat încrezător în şansele „alb-roşilor” de a prinde play-off-ul. Miriuţă este convins că elevii săi se vor impune runda viitoare contra celor de la Chiajna.

„Un rezultat bun, am jucat împotriva unei echipe bune, cu jucători buni. Ambele echipe au jucat bine, iar rezultatul este unul echitabil. Şi ei au avut şansa de a închide meciul la acea ocazie a lui Cristi Bărbuţ, dar şi noi la ocazia lui Dan Nistor. Deşi nu va fi uşor, e vital să câştigăm la Chiajna. N-am ce să-i reproşez domnului Haţegan. Monroy a primit acel galben în prima repriză, de aceea l-am schimbat. Moldoveanu şi Olteanu au jucat foarte bine. Sergiu Hanca a prins o zi mai slabă, dar rămâne un jucător de bază pentru noi. Vom fi în play-off”, a declarat Miriuţă.

În urma remizei cu oltenii, 2-2, Dinamo a rămas pe locul 7cu 35 de puncte, la egalitate cu Viitorul care este pe locul 6 însă cu un golaveraj mai bun, câinii fiind totodată la un punct de FC Botoşani, echipă aflată pe locul 5 cu 35 de puncte şi la trei puncte de Astra Giurgiu, formaţie aflată pe locul 4 pe care alb-roşii o vor întâlni în ultimul meci al acestui sezon regular. Până la confruntarea cu giurgiuvenii, elevii lui Miriuţă vor mai înfrunta Chiajna în deplasare şi FCSB pe „Naţional Arena” într-un meci în care vor fi gazde.