Eva Tofalvi vizează o clasare în Top 20

Biatlonista Éva Tófalvi, aflată la a şasea participare la Jocurile Olimpice, vizează o clasare în primele 20 de locuri la PyeongChang. „M-am calificat foarte greu la această ediţie. Dar la Jocurile Olimpice orice e posibil, sper să am o tragere bună, să mai greşească celelalte fete... Dar o să fie greu, sunt fete de 20 de ani care fug foarte tare. Însă am experienţă, am mai multă minte ca să zic aşa, şi o să încerc să folosesc partea asta. Obiectivul meu e Top 20. Orice e posibil, în sportul nostru au ieşit campioni europeni la care nu se aştepta nimeni. Am înţeles că sunt -17°C, dar mie îmi place frigul şi pârtia de acolo. La PyeongChang, când am concurat la Campionatele Mondiale, am luat locul 7. În ceea ce priveşte echipamentele, mai avem câteva lipsuri mici, dar am înţeles că se rezolvă şi că ni le vor da acolo”, a spus ea.

În vârstă de 39 de ani, Éva Tófalvi a afirmat că nu se gândea vreodată că va participa la şase ediţii ale Jocurilor Olimpice. „Nu e uşor să fii veteran la lotul olimpic. Sper să nu existe şi a şaptea ediţie pentru mine, ca sportiv vorbesc. Ceva nu ar fi în regulă dacă eu mai particip la încă o ediţie a Jocurilor Olimpice. Eu nu visam să particip la şase la începutul carierei. Eu am zis şi după Soci că mă retrag şi totuşi sunt aici. Trebuie să promovăm sporturile de iarnă, nu numai fotbalul, şi atunci vom avea mai mulţi sportivi în viitor şi poate chiar campioni olimpici”, a menţionat biatlonista.