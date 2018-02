Halep spune pas meciului de Fed Cup

« Alte stiri din categoria Sport

Jucătoarea română de tenis Simona Halep, numărul doi mondial, a confirmat, ieri, pe pagina sa de Facebook, că nu va juca pentru echipa de Fed Cup a ţării noastre în meciul cu Canada, din cauza faptului că nu este recuperată complet după accidentarea de la Australian Open. „După ce am petrecut această săptămână odihnindu-mă şi încercând să mă refac după accidentarea de la Australian Open, din păcate refacerea nu este completă ca eu să pot juca în acest weekend la Cupa Federaţiei. Echipa e pe primul loc şi e mult mai important ca în echipă să fie 4 jucătoare sănătoase gata pentru meciuri, aşa că l-am informat pe căpitanul echipei, pe Florin Segărceanu, să mă înlocuiască cu cineva apt 100% pentru joc. Îmi pare rău pentru că nu pot să joc pentru România, deşi e foarte important pentru mine, dar voi fi în tribune la Cluj pentru a le încuraja pe fete şi a fi alături de echipă la acest meci important. Hai România!”, a afirmat Halep în postarea sa.

Ana Bogdan îi ia locul

Florin Segărceanu, căpitanul nejucător al echipei României, o convocase deja de luni pe Ana Bogdan pentru meciul cu Canada. Jucătoarea numărul 86 mondial a făcut deplasarea la Cluj-Napoca, ieri, alături de celelalte jucătoare din lot. „Pentru mine este o onoare să reprezint România şi să fiu prezentă la Cluj-Napoca în acest weekend. Am fost foarte emoţionată şi foarte bucuroasă când am fost anunţată. Pentru că aşteptam de mult timp să fac parte din echipa de Fed Cup, să fiu alături de fete şi să lupt pentru ţara noastră”, a spus ea. Ana Bogdan, numărul 86 mondial, a adăugat că va lupta pentru fiecare punct în parte în meciul cu Canada. „Emoţii avem toţi înaintea acestui meci, dar sunt emoţii pozitive. La Fed Cup voi lupta şi voi avea o cu totul altă energie pentru fiecare punct în parte”, a precizat jucătoarea care a înlocuit-o pe Simona Halep, accidentată.

Celelalte jucătoare convocate pentru meciul cu Canada sunt Sorana Cîrstea (38 WTA), pe Irina-Camelia Begu (37 WTA) şi pe Raluca Olaru (45 WTA la dublu).

Echipa României întâlneşte Canada în zilele de 10 şi 11 februarie în Sala Polivalentă din Cluj-Napoca în cadrul primului tur al Grupei Mondiale II a Fed Cup.

România a învins Canada cu scorul de 3-2, la Montreal, în aprilie 2015, graţie acestei victorii promovând în Grupa Mondială. România mai are o victorie în faţa Canadei, în 1983, la Zürich, 3-0 în primul tur al Grupei Mondiale.

Cîrstea: „România nu stă în Simona Halep”

Jucătoarea de tenis Sorana Cîrstea susţine că „România nu stă în Simona Halep”. „România poate face trei echipe de Fed Cup, România nu stă în Simona Halep. Avem destule jucătoare şi cred că ar trebui să jucăm cu echipa pe care o avem. Toată lumea spune că putem face trei echipe de Grupă Mondială la Fed Cup, ceea ce e incredibil. Cred că ne-am tras una pe alta, iar în momentul ăsta tenisul feminin românesc trece printr-o perioadă excelentă şi va continua mult timp de acum înainte. Nu am avut niciodată în istoria tenisului românesc atâtea fete în top 100 şi de o valoare aşa de bună. Nu ştiu de ce tenisul merge aşa de bine dintr-o dată, pentru că, am spus, nu ne-a ajutat nimeni, ne-am tras una pe alta. Pot să zic că România are noroc pentru că nu a făcut prea multe pentru noi (n.r. - jucătorii de tenis)”, a spus Cîrstea.

Ea a fost contrazisă în glumă de căpitanul nejucător Florin Segăreanu: „Chiar trei echipe nu facem, dar două şi jumătate putem avea”.

Optimism printre jucătoare

Jucătoarea de tenis Irina Begu a declarat, ieri, că întotdeauna este greu când lipseşte Simona Halep, dar a precizat că echipa României va avea susţinerea publicului şi va putea obţine victoria în meciul cu Canada din primul tur al Grupei Mondiale II a Fed Cup. „Noi de fiecare dată când am jucat acasă am plecat cu prima şansă. Vom avea şi acum avantajul publicului şi sperăm să câştigăm. Cu siguranţă având numărul 2 mondial şi atâtea fete în top 100 putem spera la mai mult, dar Fed Cup a fost întotdeauna o competiţie diferită. Noi considerăm că avem potenţial şi sperăm să ajungem într-o zi în fazele finale”, a spus numărul 37 mondial.

Irina Begu susţine că le cunoaşte pe adversare, dar nu a jucat împotriva lor.

Optimistă înaintea meciului s-a arătat şi Sorana Cîrstea, menţionând că România este clar favorită în meciul cu Canada. „Pe hârtie este un meci abordabil în care pornim favorite şi în mod normal ar trebui să câştigăm fără probleme. Însă niciun meci nu seamănă cu altul, mai ales în Fed Cup unde valorile se egalizează. Dar e clar că pornim cu prima şansă. Sper să fie un hard mai rapid la Cluj, pentru că e suprafaţa mea preferată. Dar eu mă adaptez uşor şi cred că vor fi probleme. Pentru mine e prima oară când merg la Cluj, nu am fost niciodată. Dar toată lumea mi-a spus că e o atmosferă incredibilă acolo şi că sala e plină mereu. Sper să câştigăm primele trei meciuri şi să mergem mai departe”, a precizat Sorana Cîrstea.

Jucătoarea de tenis Raluca Olaru a declarat că împreună cu colegele sale din echipa de Fed Cup a României doreşte să ofere „spectacol, dar şi o victorie” publicului.