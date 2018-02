Leo Grozavu promite performanţă la Timişoara

« Alte stiri din categoria Sport

Leo Grozavu a fost prezentat oficial la bănăţeni. Acesta a declarat în prima sa conferinţă de presă ca tehnician al clubului de pe Bega că a venit la un club de tradiţie, unde există multă speranţă, dar şi multă responsabilitate. „De când m-am apucat de antrenorat, am ales doar echipele din capitale de judeţ... Am mai primit şi alte oferte, dar nu le-am luat în considerare... Mulţumesc conducerii pentru încredere. Îmi dau seama că am venit la un club de tradiţie, ştiu ce înseamnă Timişoara. Ştiu că există multă speranţă, dar în acelaşi timp simt şi foarte multă responsabilitate. Sunt omul faptelor! Timişoara merită o altă performanţă, mai mult decât mi-aş propune rămânerea în prima ligă. Dar totul trebuie făcut cu multă răbdare, cu paşi bine calculaţi”, a afirmat tehnicianul, care a cunoscut consacrarea la FC Botoşani, de altfel singura echipă de Liga I pe care a pregătit-o din postura de principal.

Grozavu nu va avea deloc o misiune uşoară la Timişoara, ACS Poli fiind pe locul 9 în clasament, iar după înjumătăţirea punctelor, avansul faţă de locurile de retrogradare este, în acest moment, de doar patru puncte. Ca să continue la Timişoara şi din vară, trebuie să ducă echipa pe locul 7 la finalul actualei ediţii de campionat.

Despre meciul cu FC Voluntari, de vineri, din Liga I, Grozavu a precizat că trebuie tratat cu maximă răspundere.

Amănunte în ediţia tipărită a “Monitorului de Botoşani”.