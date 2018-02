15.000 de ouă comandate din greşeală de delegaţia Norvegiei

« Alte stiri din categoria Sport

Bucătarii lotului Norvegiei participant la Jocurile Olimpice de la PyeongChang au primit 15.000 de ouă de la un supermarket local, în loc de 1.500, după ce au făcut comanda traducând cu Google Translate, relatează bbc.com.

Unul dintre bucătari, Stale Johansen, a declarat că din fericire cele 13.500 de ouă care erau în plus au putut fi returnate. „A fost un zero în plus la comandă - aşa că 1.500 a devenit 15.000. Nu a fost o mare problemă”, a declarat şeful delegaţiei Norvegiei, Tore Ovrebo.

Norvegia este reprezentată la PyeongChang de 109 sportivi.