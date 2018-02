FC Botoşani nu se teme de arbitraj

« Alte stiri din categoria Sport

Înaintea derby-ului Moldovei de luni dintre CSM Poli Iaşi şi FC Botoşani, Costel Enache a declarat că nu se teme de arbitraj. Dacă în turul campionatului, sub fluierul lui Sebastian Colţescu, (n.r. - delegat aseară la ACS Poli Timişoara - FC Voluntari), atât Costel Enache, cât şi Flavius Stoican au fost trimişi în tribune de arbitru, Enache a spus că nu are nicio preferinţă şi că derby-ul Moldovei poate fi condus de orice arbitru. „Sunt momente în care deciziile sunt controversate dar rămân controversate şi după ce revezi faza de cinci - şase - şapte ori. Atunci, o eventuală nemulţumire nu ştiu dacă e logică. Rigiditatea e prea dură la unii arbitri. Mi se pare că au o tagmă aparte şi că majoritatea dintre ei sunt reticenţi la comunicare. În rest, nu am ce să reproşez arbitrilor”, a declarat Costel Enache.

În schimb, ieşenii au cerut să fie delegat un arbitru cu experienţă la acest meci, punând presiune pe Comisia Centrală a Arbitrilor (CCA). Enache nu a rămas dator şi a punctate: „Nu sunt lucruri pe care să le pot gestiona şi îmi văd de pregătirea jocului şi mai puţin de atenţia spre arbitraj”.