Mihaela Buzărnescu a primit o ofertă pentru a truca meciuri

« Alte stiri din categoria Sport

Mihaela Buzărnescu (29 de ani) a dezvăluit că a primit o ofertă pentru trucarea de meciuri. Jucătoarea din România care a avut un salt de peste 500 de locuri în topul WTA în ultimul an a povestit întreaga întâmplare.

În acest moment pe locul 43 WTA, Buzărnescu a fost abordată printr-un mesaj primit pe telefon, dar a reclamat imediat incidentul. „Eram în Japonia, anul trecut. Am primit nişte mesaje, «dacă nu te interesează să trânteşti nişte meciuri», ceva de genul ăsta, «să joci la pariuri, că primeşti bani». Am făcut poză mesajului primit şi am raportat la ITF”, a spus Mihaela Buzărnescu, într-un interviu acordat pentru „Libertatea”.

Jucătoare a primit şi ameninţări de la cei care au pierdut bani pariind pe ea. „Acum doi ani, am primit o ameninţare pe Facebook. Era un turc, iar eu trebuia să merg la un turneu în Ankara. I-am arătat mesajul supervizorului, dar mi-a zis să stau liniştită. Mă certa respectivul: «Cum ai putut să pierzi»? Nu concept că poţi pierde un meci de la minge de meci sau poţi câştiga unul revenind de la minge de meci. Apoi, în Luxemburg, unde venisem după o semifinală la Linz… Acolo, am pierdut la Lisicki, 6-7, 5-7. M-a certat cineva că a mizat 2.000 de lei pe mine, era un român. Am trimis şi acest mesaj la ITF. I-am arătat mesajul prietenei mele, Cristina Dinu, şi ne amuzam, nu pot să iau altfel chestiunile astea. Sunt oameni nebuni, inconştienţi. Nu intru pe contul meu de Facebook decât pentru a citi mesaje de la alte jucătoare”, a mai povestit românca.

Mihaela Buzărnescu a câştigat 22 de turnee ITF în carieră, iar în acest an a jucat prima finală WTA, la Hobart, pierdută în faţa lui Elise Mertens, scor 1-6, 6-4, 3-6. A fost, apoi, prezentă în premieră pe tabloul principal la Australian Open, unde a fost eliminată în primul tur de Caroline Wozniacki, cea care avea să şi câştige trofeul la primul turneu de Mare Şlem al anului.