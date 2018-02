"Stejarii" au făcut spectacol cu Germania

« Alte stiri din categoria Sport

Naţionala României a surclasat echipa Germaniei cu scorul de 85-6 (31-6), sâmbătă, pe Cluj Arena din Cluj-Napoca, într-un meci din Rugby Europe International Championship 2018.

„Stejarii” au obţinut şi punctul bonus ofensiv prin acest succes la scor, venit după 13 eseuri, reuşite de Fakaosilea (două), Mihăiţă Lazăr, Tangimana (două), Macovei (două), Burcea, Kinikinilau (două), I. Dumitru, Coste, Shennan, opt fiind transformate de Florin Vlaicu şi două de Calafeteanu. Punctele oaspeţilor au venit din două lovituri de pedeapsă transformate de Menzel.

„Sunt bucuros pentru această victorie, nu ai cum să nu fi altfel după ce câştigi într-un meci internaţional cu 80 de puncte. Băieţii au făcut un meci bun, şi-au dorit mult să câştige, toţi ştim că eşecul de anul trecut cu Germania ne-a durut mult. Sunt însă şi un pic nemulţumit de unele aspecte ale jocului nostru, grămada noastră ar fi trebuit să domine mai mult jocul pentru că este una experimentată. În plus, au fost momente ale jocului în care am fi putut marca şi nu am făcut acest lucru, iar în meci acest lucru te poate costa mult. Jucătorii trebuie să realizeze că meciul se joacă 80 de minute şi nu ai voie să te relaxezi, nu ai voie să te gândeşti că ai 20 sau 30 de puncte în faţă”,

a declarat Lynn Howells, antrenorul României.

Meciul a avut o dublă semnificaţie, contând şi pentru calificările la Cupa Mondială din 2019.

România şi-a luat cu brio revanşa în faţa Germaniei, care a câştigat surprinzător meciul de anul trecut (11 februarie), la Offenbach, cu scorul de 41-38.

În alte meciuri jucate sâmbătă, Spania a învins Rusia la Krasnodar cu 20-13, iar Georgia surclasat Belgia cu 47-0.

„Stejarii” vor juca următorul meci pe 18 februarie, la Madrid, cu Spania.

În clasamentul preliminariilor pentru Cupa Mondială 2019, România ocupă primul loc, cu 17 puncte, urmată de Spania, 16 puncte, Rusia, 9 puncte, Germania, 8 puncte, Belgia, 2 puncte.