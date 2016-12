LOCAL: Preot prins baut la volan

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Un barbat de 37 de ani, preot intr-o comuna din judetul Botosani, a fost depistat de politistii rutieri cu o alcoolemie peste cea legala, in timp ce se afla la volan. Totul s-a intamplat dupa ce un sofer care circula pe drumul Botosani - Saveni a sunat la 112, anuntand ca un alt participant in trafic merge in zig-zag pe drum. Un echipaj de la Rutiera l-a oprit pe acesta, descoperind ca preotul avea o alcoolemie de 0,83 miligrame per litru in aerul expirat. Acesta a fost condus la Urgente pentru recoltarea de probe biologice, in vederea stabilirii alcoolemiei.