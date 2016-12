NAŢIONAL: Dragnea: Cred că Iohannis o va nominaliza pe Shhaideh, nu vrea un război politic sau inutil

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat astăzi că, în opinia sa, șeful statului, Klaus Iohannis, o va nominaliza pe Sevil Shhaideh, întrucât acesta nu vrea un război politic sau inutil.



’’Eu cred că și președintele României este un bun român și vrea ca țara care l-a ales președinte să o ducă mai bine, să fie o țară repsectată așa cum trebuie. Nu îmi fac griji. Eu cred că președintele o va nominaliza pe doamna Sevil Shhaideh pentru că nu cred că vrea un război politic sau un război inutil. Eu sunt sigur că o va nominaliza’’, a spus Dragnea.



El a arătat că Sevil Shhaideh a luat decizia de a nu ieși public până la momentul în care va fi oficial desemnată premier, conform Mediafax.



’’Doamna Shhaideh lucrează acum la buget împreună cu niște colegi. E în București. Cred că decizia pe care a luat-o este o decizie corectă să nu aibă nicio ieșire publică până când nu există o desemnare oficială din partea președintelui’’, a precizat Dragnea.



El a menționat că Shhaideh va merge la o discuție cu președintele Iohannis dacă va fi chemată.



’’Categoric. Eu nu îmi aduc aminte să fi fost vreo desemnare de prim-ministru fără ca înainte președintele de la vremea respectivă să aibă o discuție serioasă cu cel pe care vrea să îl desemneze. Eu aici nu am probleme cu președintele, am probleme doar pentru faptul că se întârzie desemnarea. Și sunt zile pe care le puteam folosi. Categoric vor avea o discuție clară despre ceea ce are de gând să facă, despre cum vede guvernarea. Ceea ce nu cred că pot discuta este despre echipa guvernamentală’’, a concluzionat liderul PSD.