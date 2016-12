LOCAL: Autoutilitara rasturnata la Socrujeni

« Alte stiri din categoria Ultima ora

O autoutilitara apartinand unei firme de panificatie din judet a fost implicata intr-un accident de circulatie in aceasta dupa-amiaza. Masina, consdusa de un barbat de 50 de ani, a intrat cu viteza intr-o curba la stanga, la iesirea din Socrijeni, iar rotile de pe partea dreapta au patruns pe acostament. Soferul a tras stanga de volan, insa masina a intrat in balans, iar in momentul in care acesta a tras dreapta pentru a o redresa, masina s-a rasturnat pe mijlocul drumului. La fata locului au anuns echipaje de descarcerare de la Trusesti si echipajul TIM, insa din fericire soferul a scapat nevatamat.