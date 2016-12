LOCAL: BMW facut praf la Lebada

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Un autoturism marca BMW a fost implicat intr-un accident grav in zona Lebada. Condus de un tanar de 25 de ani, din Flamanzi, care venea dinspre domiciliu, autoturismul cu multi cai putere a lovit un podet de pe partea dreapta a drumului, iar din cauza vitezei, in urma impactului masina a fost pur si simplu proiectata prin aer, aterizand pe cupola, pe care a parcurs cateva zeci de metri din inertie. O roata a masinii a ramas in sant in urma impactului. Sotia barbatului, aflata alaturi de el in masina, a fost preluata de urgenta de o ambulanta care se afla in zona si transportatata la spital.