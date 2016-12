LOCAL: Moş Crăciun adus la Dracşani de oameni cu suflet mare

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Membrii Filialei Botoşani a Asociaţiei Nevăzătorilor din România au demonctrat că le pasă de semeni. În septembrie, pe malul iazului Dracșani, aceştia au participat la un cenaclu literar, gazdă fiind Radu Anghel, inspector în cadrul Direcţiei Judeţene de Sport şi Tineret. La acea manifestare au venit și sătenii şi copiii din cătun. „M-am gândit încă de-atunci ce frumos ar fi dacă am reuși să ne întoarcem la copiii ce ne-au fost alături, cu daruri de Crăciun. Am lansat recent un apel pe Internet, pentru a avea cu ce umple sacul moșului. Mi-au răspuns, cu căldură reală, Silvia Daniliuc, Angela Surugiu, Ștefania Țilia, Doina Ghiorghiu, Viorica Grigore, Gabriela Madon, Valentin Bălan și subsemnata. La rândul lui, Radu Anghel a lansat și el un apel, la care au răspuns, cu generozitate, Ionel Roșu - de la Admir, Maria Drobotă - de la Tricom, profesorul Constantin Galiț, Viorel Bidașcă, Romică și Violeta Helici, la care se adaugă propriul aport, deloc de neglijat. Tuturor celor ce au crezut în noi și în ideea noastră, le mulțumim cu căldură, atât eu cât și Radu Anghel”, a declarat Carmen Moraru, referent pe probleme culturale în cadrul filialei Botoşani a ANR.

În acest demers deosebit a fost implicat şi profesorul Ludwig Schibinschi, cel care l-a întruchipat pe Moş Crăciun. „Și-am ajuns pe o vreme superbă, în cătunul de pe malul Iazului Dracșani. În curtea casei unde sunt șapte copii era pregătit un brad, ce a fost ornat cu decorațiunile aduse de noi. Radu Anghel a mai completat decorul cu un tigru gonflabil mai mare ca noi și s-a trecut la împărțirea darurilor. Hăinuțe, încălțăminte, jucării, dulciuri, fructe. Într-o atmosferă plină de firesc, de entuziasm, de zâmbete...Au urmat ședințele foto cu Moș Crăciun și urările de La mulți Ani.

Și asta a fost doar începutul. Am mers pe fel de fel de ulițe din sat, unde Moș Crăciun nu ajunsese niciodată. Ne-au ieșit în cale copii ce nici nu credeau că Moșul există, adulți copleșiți de necazuri, dar bucuroși de întâlnire, oameni care știm sigur că de Sărbătorile astea au zâmbit și s-au bucurat. Noi ne-am întors spre seară acasă, cu sufletul plin de căldura celor petrecute. Pentru toți a venit Moș Crăciun, pentru că emoțiile sunt un dar mai mare decât orice alt dar din lume. Să fim sănătoși și să mai putem juca și altă dată rolul Elfilor lui Moș Crăciun. În locuri în care darurile au valoarea zâmbetelor de pe chipurile surprinse ale copiilor și ale celor mari”, a mai spus Carmen Moraru.