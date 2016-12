NATIONAL: Klaus Iohannis nu o accepta pe Sevil Shhaideh ca premier

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Preşedintele Klaus Iohannis a refuzat propunerea PSD-ALDE de premier, în persoana lui Sevil Shhaideh și a cerut celor două partide să facă altă propunere.

„Săptămâna trecută, când am avut consultări cu partidele, PSD şi ALDE, care au ţinut să vină împreună, mi-au propus-o pe doamna Sevil Shhaideh pentru poziţia de prim-ministru. Am cântărit cu grijă argumentele pro şi contra şi am decis să nu accept această propunere. În consecinţă, solicit coaliţiei PSD-ALDE să facă altă propunere”, a anunțat președintele Klaus Iohannis.

Şeful statului a lăsat scena pollitică în suspans înainte de sărbători fără să spună dacă acceptă sau nu propunerea făcută de PSD și ALDE, ca viitorul Executiv să fie condus de Sevil Shhaideh.

Liderii social-democraţi insistă că propunerea lor este foarte bună şi că nu există motive pentru un eventual refuz.

În schimb, fostul preşedinte a ridicat obiecţii. Traian Băsescu, liderul Partidului Mișcarea Populară, spune că este o problemă cu soţul lui Sevil Shhaideh, care ar fi un susținător al regimului sirian, condus de Bashar al Assad.

Traian Băsescu este de părere că, din acest motiv, președintele Klaus Iohannis ar trebui să refuze propunerea.